Ova biljka tjera puževe golaće: Ne podnose njen miris i ne trebaju vam pesticidi

Vrtlarima se savjetuje da uzgajaju jednu jednostavnu biljku koju puževi golaći (balavci) navodno mrze. S buđenjem cvjetnjaka, povrtnjaka i vrtova tijekom toplijeg vremena, stručnjaci upozoravaju da i puževi golaći postaju aktivniji.

Ove su štetočine poznate po uništavanju biljaka. Puževi golaći grizu lišće, stabljike i mlade izdanke te često uništavaju sadnice preko noći. Ipak, stručnjaci za vrtlarstvo kažu da postoji prirodan način da ih se riješi bez korištenja kemijskih sredstava, a to je sadnjom češnjaka.

Prema stručnjacima iz Gardenie, snažan miris koji otpušta češnjak može djelovati kao sredstvo za odvraćanje puževa golaća, pomažući u zaštiti obližnjih biljaka. Glasnogovornik Gardenie upozorio je da puževi golaći mogu brzo uzrokovati štetu velikih razmjera ako se ne kontroliraju.

"Puževi golaći mogu uzrokovati značajnu štetu usjevima, biljkama i vrtovima", izjavio je glasnogovornik, dodajući da su oni čest problem za vrtlare i poljoprivrednike tijekom sezone rasta. "Hrane se raznim biljkama, uključujući povrće, voće, cvijeće i lišće, te mogu brzo ogoliti biljku ili proždrijeti cijele sadnice."

Kako se riješiti puževa golaća?

Puževi golaći nisu samo neugodni za vidjeti – oni su destruktivni. Grizu lišće, stabljike, pa čak i plodove, čineći mnoge usjeve neupotrebljivima i smanjujući prinose. Posebno su opasni u staklenicima, gdje vlažni i zaštićeni uvjeti nude idealno tlo za razmnožavanje, piše Express.

Foto: Pexels

Srećom, postoji jednostavan i prirodan način za borbu – sadnja lukovki. "One, poput češnjaka, luka i vlasca, izvrsne su za zajedničku sadnju", objašnjavaju iz Gardenie.

Te lukovke pomažu u odvraćanju puževa golaća jer oni ne podnose njihov miris, koji djeluje kao prirodni repelent. Smatra se da snažna aroma ovih biljaka preopterećuje osjetilne receptore puževa, što ih odvraća od ulaska u područje gdje su one posađene.

Prednosti uzgoja češnjaka i vlasca

Zajednička sadnja s lukovkama ne samo da pomaže u držanju puževa golaća na distanci, već nudi i niz drugih prednosti, uključujući poboljšanje zdravlja tla i poboljšanje okusa susjednog povrća.

Češnjak i vlasac posebno su popularni izbori za kućne vrtlare jer se lako uzgajaju i mogu uspijevati u posudama ili gredicama. Također služe i kao korisno začinsko bilje u kuhinji, što ih čini praktičnim, višenamjenskim dodatkom svakom vrtu.

Vrtlarima koji ove sezone žele zaštititi svoje vrtove od puževa savjetuje se da posade obrub od lukovki oko osjetljivog povrća i cvijeća ili da ih rasporede po svojim gredicama.

Uz ostale organske strategije za odvraćanje puževa, poput zdrobljenih ljuski jaja, taloga kave ili bakrene trake, korištenje lukovki moglo bi napraviti značajnu razliku. Budući da puževi golaći započinju svoju noćnu gozbu tijekom vlažnih večeri, isplati se biti spreman. Uz malo pametne sadnje, vrtlari mogu ostati korak ispred, i to bez korištenja ijedne kapi pesticida.

POGLEDAJTE GALERIJU

