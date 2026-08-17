Vještak koji je istraživao tragediju na Kornatima o omiškom požaru: 'Ovaj je jako odstupao'

Idući tjedan obilježava se 19 godina od Kornatske tragedije. Jedan od glavnih vještaka Kornata kasnije je na suđenju svjedočio o eruptivnom požaru, virtualnom stropu, strujanju zraka i još brojnim drugim stvarima. On je gost RTL Direkta - Slobodan Kocijan.

Treba li nam bolji plan evakuacije u ovakvim situacijama? Što možemo naučiti iz ove omiška tragedije?

Iz ove tragedije se pokazalo da planovi evakuacije nisu u ovom slučaju u Omišu bili dobri ili nedovoljno dobri jer da je kvalitetno bio rađen plan, evakuacija bi bila brža, znalo bi se tko što treba raditi. Te planove evakuacije treba ažurirati i provjeravati, nije dovoljno samo napisati na papiru nego određene strukture moraju izvršiti vježbe da bi se vidjelo kako funkcionira taj plan. Jednako tako, osim planova evakuacije, potrebno je u određenim periodima napraviti reviziju procjena ugroženosti od požara, gdje bi se vidjelo da li se u međuvremenu nešto promijenilo po pitanju zaštite od požara, da li su se negdje smanjile mjere zaštite od požara ili se povećala opasnost pa temeljem toga donijeti novu procjenu ugroženosti od požara.

Rekli ste, određene strukture. Koje su to strukture unutar zapovjednog lanca?

Mislio sam na policiju, hitnu pomoć, sve koji sudjeluju u određenim djelatnostima sigurnosti, vatrogasci naročito.

Pitanje svih pitanja, je li se trebao oglasiti sustav radnog upozorenja? Grcima na SMS stiže upozorenje i po nekoliko puta o planu evakuacije. Je li se trebao oglasiti SRUUK?

Po mom mišljenju, trebao je biti da ljudi odmah shvate da se moraju evakuirati, a ne čekati da im požar takoreći dođe do dvorišta i onda počet bježati. Onda je već kasno jer su ceste zakrčene. Treba se uvesti i postupati po tom obavijestima.

Čuli smo različita objašnjenja zašto nije. Jedno je da se sve prebrzo događalo, drugo je da bi to možda stvorilo dodatnu paniku. Vaša reakcija?

Bolje da netko i dobije malo paniku, ali da se većina građana na vrijeme i na siguran način evakuira. Uvijek će nekog uhvatiti panika, ali glavno je da većina shvaća što treba napraviti.

Je li vas iznenadilo kako se kretao požar u Omišu? Je li to neuobičajeno, ako se usporedi s drugim požarima?

Zadnjih godina i već dosta godina ljeti uvijek imamo požare otvorenog prostora, veće ili manje, koji su se redovno mogli gasiti, uz veće ili manje napore. Ovaj požar je jako odstupao od dosadašnjih, osim onoga na Kornatu. Po meni, razlog takvog naglog širenja požara je bio prvo što je na početku godine bio dug kišni period i vegetacija je jako bujala, očito i u Omišu, a onda je došao sušni period kad se ta vegetacija osušila. Kad je planulo, imalo je što gorjeti i to je onda veliki požar je je velika količina biljnog materijala koji gori, a dodatno je bila bura koja je požar brzo prenosila.

Kako sada ide rekonstrukcija i kako se utvrđuje je li požar podmetnut ili nije?

To se uvijek prvo mora utvrditi, gdje je centar požara, otkud je krenuo. Kad se nađe centar požara, na tom mjestu se ide dalje istraživati da se nađu tragovi nekog materijala ili ljudske djelatnosti koja je mogla izazvati požar. Na primjer, ako je netko namjerno palio ili se nađe roštilj, onda je to od roštilja. Ako se nađu čikovi od cigareta, a ničeg drugog nije bilo, onda je od cigareta. Ako je tamo bio iznad tog mjesta neki dalekovod, velika je vjerojatnost da je od iskrenja od dalekovoda. Takvi tragovi se traže: nađena odbačena nekakva boca ili karinstar, ako unutra ima tragova zapaljivih tekućina, onda je to bila namjera.

Koliko shvaćam, tamo nije bilo dalekovoda, grmljavine. Možete li Vi dati svoju procjenu, je li taj požar podmetnut?

Ako se utvrdio centar požara i nijedan tehnički uzrok požara nije bio - rad strojeva, struje, zapaljivih tvari ili boca koja bi kao leća djelovala, onda drugo ne preostaje nego ljudsko djelovanje. Da li namjerno, nehotice, da li je ispaljivao petarde, vatromet ili palio. Onda nije tehnički nego ljudski. A je li nepažnja, nehat, ne mogu reći.

Imali smo situaciju deset različitih požara kraj Zadra, uhićeni su piromani, četiri osobe. Danas su priznali krivnju. Kako biste vi kažnjavali piromane, treba li ih strože kažnjavati?

To je moje osobno mišljenje. Prvo, ako se utvrdi da je piroman, trebao bi na psihijatriju da utvrde da je bolest i trebao bi se liječiti. Ako nije, onda bi svakako daleko stroža kazna trebala biti za namjerno paljenje i izazivanje požara.