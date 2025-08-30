'SVAKE GODINE JE SVE TEŽE' /

Unuk i nećak kornatskih heroja njima u spomen postao vatrogasac: 'Istina se nikad neće saznati'

Razgovarali smo s unukom jednog od tragično stradalih na Kornatu, koji je i sam postao vatrogasac

30.8.2025.
21:36
RTL Danas
Rtl Danas/screenshot
Na još jednu tužnu obljetnicu na mjestu stradavanja kornatskih heroja njihove su obitelji palile svijeće.

Stradanje dvanaestorice vatrogasaca, među kojima su bila i dvojica maloljetnih, potreslo je Hrvatsku na kraju kolovoza 2007. Kolege iz njihovih postrojbi svjedoče kako ih je taj dan zauvijek promijenio

Unuk i nećak tragično stradalih na Kornatu, Andrija Puček, i sam je postao vatrogasac. S njim je razgovarala reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić.

Svake godine vas ovdje srećemo, od vašeg djetinjstva. Kako se osjećate sad kao odrastao čovjek? 

Svake godine je sve teže i teže.  

Vi niste uspjeli zapamtiti ni djeda ni ujaka. Koliko su vam u tome pomogle priče vaše majke i bake?

Zapamtio ih nisam, ali po pričama pokušavam pamtiti ih i sjećati se. 

Svima nam je teško pretpostaviti što je vaša obitelj sve ove godine proživljavala. Na Kornatima ste izgubili dva člana obitelji...

Teško je, nitko ne zna istinu i to se nikada neće saznati. 

Vi ste ipak postali vatrogasac. Neko vrijeme je i vaša sestra bila u podmlatku vatrogasaca. Je li to obiteljska tradicija, zašto ste se vi odlučili na to?

Ante i Ivica su bili vatrogasci, mama je položila, tata je bio vatrogasac i onda je i mene to inspiriralo. Prije mjesec-dva sam položio, a dalje bih planirao nešto bolje. 

U kojoj ste postrojbi?

DVD Planina Donja. 

Jeste li imali već iskustvo na požarištu?

Još ne.

Što su vam rekli stariji kolege i obitelj kad ste odlučili postali vatrogasac?

Poželjeli su mi puno sreće, a stariji vatrogasci su rekli da je puno toga preda mnom i da trebam još puno vježbati. 

KornatiKornatska TragedijaVatrogasac
