Pretres tvrtke čija je direktorica uhićena u akciji USKOK-a

Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji Uskoka u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane.

Uskok je ne otkrivajući detalje objavio da uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa, po njihovu nalogu, provodi Samostalni sektor za vojno policijske poslove Ministarstva obrane RH u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navode u priopćenju.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Preme neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić koji je do kraja 2021. godine obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a.

Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.

Jutarnji list neslužbeno piše da istražitelji terete Devčića da je pogodovao vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boch kod dodjele poslova nabave opreme za vojsku. Na fotografijama u galeriji možete vidjeti pretres tvrtke.