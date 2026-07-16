Seksipilne, slavne i uspješne: Ovo su najzgodnije žene argentinskih nogometnih zvijezda

Dok su Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez i ostali argentinski nogometaši u centru pažnje zbog svojih uspjeha na terenu, veliku pozornost javnosti privlače i žene koje ih prate izvan nogometnih travnjaka. Njihove partnerice često su jednako medijski praćene, a svojim izgledom, karijerama i životnim pričama osvojile su milijune pratitelja diljem svijeta. Od Antonele Roccuzzo, supruge jednog od najboljih nogometaša svih vremena, do popularne pjevačice Tini Stoessel i brojnih influencerica, ove Argentinke postale su prepoznatljiva lica nogometnog svijeta.

U nastavku galerije upoznajte najpoznatije WAGsice argentinskih nogometnih zvijezda.