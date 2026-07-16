Žalila se na pogled, pa joj je suprug iz BiH sagradio kuću koja ima 'čudesne moći'

Nedaleko od Srpca u Bosni i Hercegovini nalazi se neobična kuća koja se može okretati za 360 stupnjeva. Izgradio ju je Vojin Kusić kako bi udovoljio supruzi Ljubici, koja je često željela drukčiji pogled iz kuće.

Nakon brojnih preuređenja odlučio je pronaći trajno rješenje i sagraditi rotirajući dom. Samouki inovator inspiraciju je pronalazio u radu Nikole Tesle i Mihajla Pupina, ali i u mehanizmu za okretanje lokomotiva. Kuću je gotovo u cijelosti projektirao i izgradio sam, a posao je trajao šest godina.

Konstrukcija počiva na središnjoj osi, dok je pokreću elektromotori i valjci sa starog vojnog transportera. Kuća ima 120 četvornih metara i može se okrenuti prema poljima, šumi ili rijeci Savi.

Pri najsporijoj brzini puni krug napravi za 24 sata, a pri najbržoj za samo 22 sekunde. Vojin se tijekom gradnje suočio i sa srčanim problemima, ali projekt nije želio napustiti. Iako je mehanizam jedno vrijeme bio u kvaru zbog kiše, kuću je na kraju uspio popraviti i ponovno pokrenuti.