Postala prva lezbijka na naslovnici Playboya, pogledajte neke od najboljih izdanja Care Delevigne

Pratile su je ovisnost o drogama i depresija, a danas je trijezna i pomiče granice. U najnovijem izdanju Playboy časopisa je lezbijka, manekenka Cara Delevigne (33). Caru je obilježilo teško djetinjstvo, adolescencija i mladost, ali danas je četiri godine trijezna i u nikad boljem stanju. Gradi uspješnu manekensku, glumačku i glazbenu karijeru, a poglede plijeni besprijekornim izgledom. U našoj galeriji pogledajte samo neke od najljepših izdanja manekenke, glumice i glazbenice Care Delevigne.