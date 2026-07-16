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PROBIJA BARIJERE /

Postala prva lezbijka na naslovnici Playboya, pogledajte neke od najboljih izdanja Care Delevigne

Postala prva lezbijka na naslovnici Playboya, pogledajte neke od najboljih izdanja Care Delevigne
Foto: Billy Bennight/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Cara Jocelyn Delevingne. Rođena je 12. kolovoza 1992. u Londonu. Britanska je manekenka, glumica i glazbenica.
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Pratile su je ovisnost o drogama i depresija, a danas je trijezna i pomiče granice. U najnovijem izdanju Playboy časopisa je lezbijka, manekenka Cara Delevigne (33). Caru je obilježilo teško djetinjstvo, adolescencija i mladost, ali danas je četiri godine trijezna i u nikad boljem stanju. Gradi uspješnu manekensku, glumačku i glazbenu karijeru, a poglede plijeni besprijekornim izgledom. U našoj galeriji pogledajte samo neke od najljepših izdanja manekenke, glumice i glazbenice Care Delevigne.

16.7.2026.
18:12
Hot.hr
Billy Bennight/ZUMA Press Wire/SplashNews.com/Splash/Profimedia
Cara DelevingneOvisnostOvisna O DrogamaCrveni TepihIzgledPlayboy
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