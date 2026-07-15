Kontroverzna manekenka Cara Delevingne ruši norme: Postala je prva lezbijka na naslovnici Playboya

Manekenka Cara Delevingne (33) se pojavila na naslovnici časopisa Playboy i time se proslavila kao prva lezbijka ikad koja se našla na naslovnici Playboya. Na fotografijama se pojavljuje u kožnom korzetu i kostimu zečice kojega je proslavila Kate Moss (52).

Manekenka se osvrnula na ranija snimanja: 'Već sam bila gola na snimanjima, u filmovima. Ali uvijek sam se osjećala pomalo odvratno kada je to bilo za nekog drugog – naravno, bio je to moj izbor i pristala sam na to, ali nikada se nisam zbog toga osjećala snažnijom. Nisam se osjećala dobro nakon toga. Ali danas sam se toliko zabavila. Nikad se nisam osjećala ugodnije u svom tijelu i u svojoj seksualnosti. Osjećam se kao da sam u najboljim godinama kao žena i kao seksualno biće'.

Delevingne se prije deklarirala kao panseksualka, što znači da je osjećala privlačnost prema oba spola, no 2026. otvorila se svijetu i priznala da je lezbijka te je privlače isključivo žene. Mankenka je trenutno u vezi s glazbenicom Minke (35). U vezi su već četiri godine i nikad nisu bile sretnije: 'Prava sam sretnica što sam pronašla savršenu osobu s kojom ću prolaziti kroz životne uspone i padove. Ne mogu zamisliti život bez tebe', rekla je Cara Delevingne.

U zatvoru ovisnosti

Cara Delevingne je otvoreno pričala o svjoj borbi s ovisnošću o drogama i depresiji, koja je započela u ranoj adolescenciji. Priznala je da joj je mama bila ovisnica o heroinu. 'S 13, 14 godina sam puno eksperimentirala s halucinogenima. Voljela sam osjećaj koji su mi droge pružale', kaže Cara. 'Imala sam suicidalne misli', priznala je Delevingne. 'Više se nisam mogla nositi s tim. Shvaćala sam koliko sam sretna i povlaštena, no sve što sam željela bilo je umrijeti. Zbog toga sam osjećala veliku krivnju i mrzila samu sebe, a to stvara začarani krug. Više nisam željela postojati. Željela sam da se svaka molekula mog tijela raspadne. Željela sam umrijeti'. Nakon psihičkog sloma 2022, s 30 godina se odlučila očistiti i otrijezniti. Sama se prijavila na rehabilitaciju i odlučila promijeniti svoj život.

Danas je Cara četiri godine trijezna te priznaje da se nikad nije osjećala ugodnije u vlastitom tijelu.