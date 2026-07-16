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ULJEPŠAVAJU VRTOVE /

Oduševljavaju raskošnim cvatom: Ovo su fotografije vaših ljepotica

Oduševljavaju raskošnim cvatom: Ovo su fotografije vaših ljepotica
Foto: Željka Blaga
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Hortenzije su među najcjenjenijim ukrasnim biljkama zahvaljujući svojim bujnim cvatovima koji vrtovima daju posebnu eleganciju i živopisnost tijekom ljeta. Njihova posebnost krije se u raznolikosti boja, pri čemu nijansa cvjetova kod pojedinih sorti može ovisiti o kiselosti tla u kojem rastu.

Najbolje uspijevaju na polusjenovitim položajima i u vlažnom, humusom bogatom tlu, zbog čega su čest izbor ljubitelja vrtlarstva. Osim što plijene pozornost svojom ljepotom, hortenzije su i dugovječne biljke koje uz pravilnu njegu iz godine u godinu cvatu sve raskošnije.

Poslali ste nam fotografije vaših predivnih hortenzija, odabrane pogledajte u galeriji. 

16.7.2026.
15:11
Magazin.hr
Željka Blaga
BiljkaCvijećeHortenzijeBiljka Tjedna
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