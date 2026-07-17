Devčića u lisicama doveli na ispitivanje, evo kako se branio: Sve je počelo od čizama za vojne specijalce

'SVE PORIČE' /

U prostorije USKOK-a u zagrebačkoj Branimirovoj ulici na ispitivanje je u petak doveden Ivan Devčić, uhićeni bivši šef nabave Ministarstva u USKOK-ovoj antikorupcijskoj akciji.

Sumnja se da je Devčić, koji je dan ranije uhićen u Istri, zloporabio svoj položaj i pogodovao jednoj zagrebačkoj tvrtki kroz prilagođavanje sustava javne nabave.

Devčić je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Od 1. siječnja 2022. raspoređen je u Upravu za materijalne resurse MORH-a, a njegov premještaj privukao je pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo niti je dodatno obrazložio odluku.

USKOK-ove istražitelje zainteresirale su čizme za vojne specijalce iz Delnica. Sumja se da je brigadir Devčić javnu nabavku za čizme iscjepkao na više manjih kako bi se mogao provesti postupak jednostavne javne nabave.

Devčićev odvjetnik otkrio je da se aktivno branio i negirao sve ono što mu se stavlja na teret.

"Uvjeren je u svoju nevinost pa se odlučio na aktivnu obranu koja je bila opsežna. Čekamo daljnji tijek postupka. Zamjenica je nagovijestila da bi se moglo do kraja dana odlučivati u postupku, eventualno o određivanju istražnog zatvora. Poricao je krivnju, iznosio je detalje postupka javne nabave i smatra da je sve provedeno u skladu sa zakonom", naveo je odvjetnik.

Devčića se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti i štetu od 217.000 eura.

U USKOK je ranije tijekom dana dovedena i druga osumnjičena Alma Boch, direktorica tvrtke Design vision koja je isporučila sporne čizme.

Nakon ispitivanja osumnjičenika očekuje se odluka o daljnjem postupku, odnosno hoće li protiv njih biti pokrenuta istraga i zatražen istražni zatvor.

Ministar obrane Ivan Anušić u petak je potvrdio uhićenje djelatnika Ministarstva obrane i najavio da će biti tretiran sukladno zakonu unutar Ministarstva, što znači prekid službe i udaljavanje s radnog mjesta.