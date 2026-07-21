Jedno od najvećih nogometnih imena Španjolske: Sergio Ramos zamijenio je kopačke za fotelju

Nakon karijere koja ga je svrstala među najveće braniče u povijesti nogometa, Sergio Ramos (40) nalazi se na pragu nove, možda i najizazovnije uloge. Iako još uvijek nije službeno objavio kraj igračke karijere, legendarni kapetan predvodi investicijski konzorcij u složenom procesu preuzimanja Seville, kluba u kojem je sve počelo. To je priča o povratku korijenima, ali ovaj put ne na teren, već u direktorsku ložu.

Put od Pariza do Meksika

Odlazak iz Real Madrida 2021. godine označio je početak novog poglavlja. Pridružio se zvjezdanoj ekipi Paris Saint-Germaina, gdje je u dvije sezone osvojio dva naslova prvaka Francuske. Ipak, zov doma bio je prejak, pa je uslijedio emotivni povratak u Sevillu za sezonu 2023./24., gdje je ponovno obukao dres kluba koji ga je lansirao u orbitu. Njegova nogometna odiseja nastavila se u Meksiku, gdje je kao kapetan predvodio Monterrey, no ugovor je raskinut u prosincu 2025. godine, čime je Ramos postao slobodan igrač, otvoren za nove prilike.

Poslovni čovjek iza gladijatora

Paralelno s nogometnom karijerom, Ramos je gradio i poslovno carstvo. Njegova opsesija fizičkom spremom, koju je jedan izvor opisao kao posjedovanje "leđa od betona", pretočena je u partnerstvo s njemačkom grupacijom RSG na projektu butik teretane "Sergio Ramos by John Reed" u Madridu. Prostor je, kako kažu posjetitelji, poput muzeja ili kasina, ukrašen skulpturama zmajeva, lavova i mitoloških bića, odražavajući Ramosove strasti. "U svakom kutku odražavaju se moje strasti - umjetnost, konji, simboli koji su za mene motivirajući", izjavio je Ramos.

Njegovi poslovni interesi sežu od ergele Yeguada SR4, koja je više strast nego profitabilan posao, do ulaganja u nekretnine, koja su imala promjenjiv uspjeh. Svim operacijama često upravlja takozvani "klan Ramos", koji uključuje njegovog brata i agenta Renea te oca Josea Mariju. Iako nije uvijek sve išlo glatko, ovi su pothvati pripremili Ramosa za najveći poslovni izazov do sada.

Operacija 'Sevilla': preuzimanje u posljednjim minutama

Već mjesecima traju intenzivni pregovori koje Ramos vodi s investicijskom tvrtkom First Eleven Capital (također poznatom kao Five Eleven Capital) o kupnji većinskog paketa dionica Seville. Nakon iscrpne petomjesečne dubinske analize koju je proveo KPMG, postignut je načelni dogovor o preuzimanju Seville, a vrijednost posla procjenjuje se na iznos između 345 i 520 milijuna dolara.

Plan je jasan: Ramos i partneri žele preuzeti kontrolni udio veći od 70 posto kako bi imali potpunu autonomiju u donošenju sportskih i komercijalnih odluka. No, cijeli proces ovisi o sportskom rezultatu. Sevilla se bori za ostanak u La Ligi, a konačna cijena kluba izravno je vezana za njihov prvoligaški status. Uz to, novi vlasnici morat će osigurati dodatnu kapitalnu injekciju od oko 100 milijuna eura za sanaciju dugova i stabilizaciju klupskih financija.

Kraj karijere kao uvjet za novi početak

Ukoliko preuzimanje bude uspješno, to će označiti i kraj jedne ere. Prema pravilima španjolskog nogometa, aktivni igrač ne može imati vlasnički udio u klubu iz iste lige. To Ramosa stavlja pred odluku: mirovina ili nastavak karijere u inozemstvu. "Vjerujem da će biti novosti za nekoliko mjeseci, pa čak i tjedana, i nadamo se da će to biti vijesti kojima se svi nadamo. Sve ide dobro", izjavio je nedavno, odišući optimizmom. Projekt je izazvao veliko uzbuđenje među navijačima, a podršku je dao i bivši sportski direktor Monchi, što daje dodatnu težinu cijeloj priči.

Za Sergija Ramosa, dječaka iz Camasa koji je stasao u Sevillinoj akademiji, ovo je prilika da zatvori puni krug. Njegov povratak nije samo emotivni hir, već promišljen poslovni potez kojim želi osigurati dugoročnu stabilnost i vratiti klub na staze stare slave, ovaj put iz uloge koju nikada prije nije imao - uloge vlasnika.