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SKUPA VOŽNJA /

Sjeo za volan unatoč zabrani koju ima! Policija mu oduzela automobil i još mora u zatvor

Sjeo za volan unatoč zabrani koju ima! Policija mu oduzela automobil i još mora u zatvor
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Foto: Ilustracija Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je predložila da ga se kazni bezuvjetnom kaznom zatvora, izrekne šestomjesečna zabrana upravljanja vozilima te da mu se automobil trajno oduzme

21.7.2026.
8:35
danas.hr
Ilustracija Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zagrebačka policija u petak je na Rudeškoj cesti zaustavila 63-godišnjeg vozača koji je vozio osobnim automobilom Opel iako mu je vozačka dozvola poništena i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Kontrolom je utvrđeno da muškarac nema pravo upravljati vozilima, a zabrana podnošenja zahtjeva za izdavanje nove vozačke dozvole vrijedi mu do veljače 2027. godine.

Budući da je riječ o višestrukom počinitelju najtežih prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela automobil kojim je upravljao, i to do donošenja sudske odluke o prekršaju.

Vozač završio u zatvoru

Nakon uhićenja 63-godišnjak je, uz optužni prijedlog, priveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je predložila da ga se kazni bezuvjetnom kaznom zatvora, izrekne mu se šestomjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije te da se automobil trajno oduzme u korist Republike Hrvatske.

Sud je prihvatio prijedlog o zadržavanju te je vozaču odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je prevezen u zatvor u Zagrebu.

ZagrebZagrebačka PolicijaZatvor
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