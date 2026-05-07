Europa uvodi nova pravila za vozačke dozvole! Donosimo pregled promjena

Europski parlament postigao je dogovor o novim pravilima vezanim uz vozačke dozvole unutar Europske unije, donoseći niz promjena koje će utjecati na milijune vozača. Cilj reforme je povećati sigurnost na cestama, ali i pojednostaviti administrativne procese te uvesti modernija rješenja, piše Fenix magazin.

Odluka je donesena nakon dugih pregovora u Bruxellesu, a primjena počinje postupno od 2028., dok će digitalna dozvola zaživjeti do 2030. godine. Promjene će zahvatiti sve vozače u EU, donoseći i obveze i olakšice u svakodnevnom prometu.

Prema podacima koje prenosi Tagesschau, u Europskoj uniji svake godine pogine oko 20.000 ljudi u prometu. Talijanski europarlamentarac Matteo Ricci istaknuo je kako je to “daleko previše”, naglašavajući potrebu za ujednačenim sigurnosnim standardima.

Jedna od ključnih novosti odnosi se na zabrane upravljanja vozilom. Ubuduće će vozači koji dobiju zabranu vožnje u jednoj državi članici automatski izgubiti pravo upravljanja vozilom i u svim ostalim državama EU. Time se značajno jača prekogranična suradnja među državama članicama.

S druge strane, prometne kazne koje ne uključuju zabranu vožnje i dalje će ostati u nadležnosti države u kojoj je prekršaj počinjen, navodi ZDF heute. Također, jedinstveni europski sustav bodovanja prekršaja neće biti uveden.

Digitalna vozačka dozvola, niža dobna granica...

Velika promjena dolazi i u obliku digitalizacije. Vozačka dozvola više neće morati biti fizički dokument – uvodi se digitalna verzija dostupna putem pametnog telefona, slično kao bankovne kartice ili osobne iskaznice.

Europarlamentarka Jutta Paulus istaknula je kako je riječ o posebno korisnoj novosti za mlađe generacije. Digitalna vozačka dozvola trebala bi biti dostupna u cijeloj EU od 2030. godine, dok će klasična kartična verzija i dalje biti dostupna na zahtjev.

Ljubitelji putovanja kamperima dobit će dodatne pogodnosti. S običnom vozačkom dozvolom kategorije B ubuduće će biti moguće upravljati vozilima težine do 4,25 tona, umjesto dosadašnjih ograničenja. Međutim, za to će biti potrebno dodatno osposobljavanje ili polaganje posebnog ispita.

Kako bi se riješio manjak radne snage u transportnom sektoru, EU snižava dobnu granicu za profesionalne vozače:

za kamione s 21 na 18 godina

za autobuse s 24 na 21 godinu

Očekuje se da će ova mjera potaknuti zapošljavanje u logistici i obrtništvu.

Obvezni probni rok i medicinski pregled

Nove mjere uključuju i obvezni probni rok od najmanje dvije godine za sve nove vozače. Također, vožnja uz pratnju za 17-godišnjake bit će omogućena u svim državama članicama.

Prije polaganja vozačkog ispita bit će obvezan liječnički pregled ili samoprocjena zdravstvenog stanja. Ipak, obvezni redoviti pregledi za starije vozače nisu uvedeni, nakon što su neke države članice, uključujući Njemačku, izrazile protivljenje toj ideji.

Vozačke dozvole u EU ubuduće će vrijediti 15 godina. Nakon isteka, države članice mogu zahtijevati novi liječnički pregled, ali to neće biti obvezno na razini EU. Iako je politički dogovor postignut, primjena novih pravila neće biti trenutačna. Države članice imaju rok od tri godine za prilagodbu nacionalnog zakonodavstva, uz dodatnu godinu prijelaznog razdoblja.

Sažetak najvažnijih promjena:

Digitalna vozačka dozvola od 2030.

Zabrane vožnje vrijede u cijeloj EU

Vožnja kampera do 4,25 tona s B kategorijom

Kamioni od 18, autobusi od 21 godine

Probni rok od najmanje 2 godine

Vožnja uz pratnju od 17 godina u cijeloj EU

Valjanost vozačke dozvole: 15 godina

Obvezni zdravstveni pregled ili samoprocjena prije ispita

