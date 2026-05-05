Voditeljica RTL-a pokazala kako izgleda vožnja u robotaksiju: 'Hoćemo li ovako u Hrvatskoj?'

Voditeljica RTL-a Danas Damira Gregoret, koja u SAD-u sudjeluje u novinarskom programu s još desetak europskih novinara, pokazala je kako izgleda vožnja u robotaksiju tvrtke Waymo u San Franciscu.

Prizori taksija bez vozača nisu strani za taj kalifornijski grad. Štoviše, ima ih toliko da ponekad dominiraju prometom. Upravo to se vidi na našoj snimci, gdje dva robotaksija stoje na svega metar udaljenosti.

"Robotaksi, autonomno vozilo, taksi bez vozača - Waymo je na ulicama San Francisca već nekoliko godina. Toliko ih je da u nekim trenucima dominiraju na cesti", ispričala je Gregoret.

Jedina stvar koju putnici trebaju napraviti je naručiti se u aplikaciji, koja je dosta slična Uberu, a cijena je pritom identična. "Isprobali smo ga i da, čudno je, ali samo prvih par minuta", dodala je voditeljica.

Što je Waymo?

Waymo LLC je američka tehnološka tvrtka za razvoj tehnologija autonomne vožnje. Sjedište im je u Mountain Viewu u Kaliforniji, a riječ je inače o podružnici tvrtke Alphabet Inc., matične kompanije Googlea.

Prema podacima iz ožujka ove godine, Waymo upravlja javnim komercijalnim robotaksi uslugama u 10 metropolitanskih područja u Americi. U upotrebi ima 3.000 robotaksija i pruža pola milijuna plaćenih vožnji na tjednoj bazi.

S postupnim uvođenjem usluge na području San Francisca počeli su još 2021. godine, kada je pokrenut program testiranja s ograničenim brojem korisnika, odnosno zatvoreni testni program. Iduće godine proširili su vožnje bez vozača za interne korisnike, dok je u lipnju 2024. usluga otvorena svim korisnicima tog grada, što znači da više nije bila potrebna lista čekanja.

Situacija u Hrvatskoj

Podsjetimo, početkom travnja ove godine robotaksi tvrtke Verne Mate Rimca počeo je komercijalno voziti u Europi, i to upravo u Zagrebu. Mogu ga naručiti oni koji su se ranije prijavili na listu čekanja. Vozi autonomno, ali u njemu ipak sjedi operater jer bez čovjeka za volanom vožnja nije dozvoljena u Europi. Iz tvrtke Verne javili su da to nije dio projekta za koji su od EU-a dosad povukli 90 milijuna eura, nego tek prijelazna faza.

Verne je tada objavio 20 minuta dug video vožnje koju je 30. ožujka izveo suosnivač i direktor tvrtke Marko Pejković u robotaksiju Arcfox Alpha T5.

Objašnjava se da kad vozilo stigne na dogovorenu lokaciju, korisnik putem aplikacije dobije obavijest. Vrata automobila su u početku zaključana, a otključavaju se s pomoću Verne aplikacije na mobitelu. Nakon što uđu, korisnici biraju između hrvatskog i engleskog jezika, a također imaju i opciju za kontaktiranje korisničke podrške.

Pejković u videu pojašnjava da se vozilo može samostalno kretati i funkcionirati čak i bez internetske veze. Opremljeno je raznim senzorima, uključujući LiDAR, radar i kamere, a za navigaciju koristi i precizne HD karte. U prijelaznoj fazi, odnosno dok se sigurnosni vozači još uvijek nalaze u vozilima, sustav je dizajniran tako da u slučaju nejasnih situacija može zatražiti pomoć operatera, koji tada vozilu može odobriti ispravnu radnju, primjerice odobriti da je određeni prolaz siguran. Pejković pritom naglašava da operater ne može izravno preuzeti kontrolu nad vozilom.

"Temelj svega je, naravno, sigurnost. Ako je vožnja toliko sigurna da zaboravite da ste u autonomnom automobilu, onda smo postigli cilj. Nakon toga slijede nadogradnje, pa možemo proizvesti automobil kakav smo predstavili, dvosjed, bez volana i svega ostalog, s ljepšim interijerom i većim zaslonom", objasnio je Pejković i dodao kako je poanta da automobil preveze putnika od točke A do točke B, a da se putnik pritom osjeća sigurno.

Stručnjak dao mišljenje za RTL Direkt

Svoje viđenje za RTL Direkt tada je dao Kristijan Tićak, glavni urednik časopisa "Auto, motor i sport", koji je upozorio da će vožnja staviti Vern na svjetsku kartu, ali uz veliki rizik.

"Ostale države nisu bile toliko glupe ili spore da nisu htjele tu uslugu integrirati u svoj sustav, već su bile prilično oprezne budući da je pitanje odgovornosti od štete i odgovornosti kod takvih autonomnih vozila vrlo kompleksno pitanje koje nije moguće riješiti preko noći", rekao nam je tada.

Dodao je kako je Hrvatska ekspresno mijenjala zakon kako bi se omogućila vožnja van kontroliranih uvjeta, na pravim cestama te da to može biti dvosjekli mač. "S jedne strane je to bio, možemo reći, vizionarski potez, a s druge strane to može biti i loš potez, ako se dogodi nezgoda", naveo je Tićak.

