Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada

Praznik rada u Hrvatskoj tradicionalno prolazi u opuštenoj atmosferi - uz druženje, izlete i nezaobilazni grah. Prvog svibnja mnogi koriste priliku za bijeg iz svakodnevice pa se parkovi, šume i izletišta pune obiteljima i prijateljima koji roštiljaju i uživaju u proljetnom vremenu.

Ove godine Praznik rada pao je na petak, što znači da građani imaju i produženi vikend, idealan za kratko putovanje ili dodatni dan odmora. Upravo u tom ozračju, dok većina odmara i slavi, zanimljivo je vidjeti kako taj dan provode i televizijski voditelji. Pitali smo voditelje RTL-a Danas Marija Juriča, Ivanu Brkić Tomljenović i Damiru Gregoret - kakvi su im planovi za danas?

Mario Jurič: 'Radni Praznik rada uz grah u redakciji'

“Meni vam je sutra radni Praznik rada”, kaže Mario kroz smijeh. No, to mu je smeta, jer takav je, ističe, novinarski posao.

"Tako da ću provesti Praznik rada zajedno sa svojim kolegama u redakciji pokušavajući donijeti najvažnije i najrelevantnije informacije na praznik u našem RTL-u Danas", ističe.

Foto: RTL

Ipak, tradicija se neće preskočiti.

“Morat ćemo nešto i pojesti na radnom mjestu, a što drugo nego grah s kobasicom. To je običaj i bilo bi šteta to propustiti", dodaje.

Nakon što završi s poslom planira se uputiti prema jugu, na more, na zasluženi godišnji odmor.

Inače, kad mu nije radni, Praznik rada provodi – kako i priliči.

“Obavezno sam s društvom negdje u prirodi, roštilja se, ide se na izlet. Veliki sam ljubitelj roštilja, moram priznati.”

Ivana Brkić Tomljenović: 'Roštilj od jutra do večeri na Krku'

Za razliku od kolege, Ivana Brkić Tomljenović ove godine konačno ne radi.

“Ove godine sam slobodna na Praznik rada, nakon nekoliko radnih, pa se jako veselim što ću ga proslaviti na Krku s obitelji i prijateljima.” kaže nam.

Foto:

Plan je – veliko druženje.

“Veliko smo društvo s puno djece, bit će nas oko 25. Od jutra kreće roštiljanje, kupili smo mesa dovoljno za pet ručkova, jer se ogladni do večeri više puta. Svi smo više za konkretno meso nego za grah", ističe te dodaje:

“Nadam se sunčanom i toplom vremenu, bez jake bure, a dobre zezancije nam sigurno neće nedostajati", kaže.

Za kraj je svima uputila i čestitku:

“Svima želim sretan Praznik rada!”

Damira Gregoret na Praznik rada u Americi: 'Ovdje je to običan radni dan'

Damira Gregoret ovogodišnji Praznik rada provodi daleko od Hrvatske - u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje sudjeluje u novinarskom programu sa 17 europskih novinara.

Foto: Screenshot RTL Danas

“Ove godine na Praznik rada bit ću na predavanjima u SAD-u jer sudjelujem u novinarskom programu IVPL programu Edward R. Murrow. Zanimljivo je da sam baš u gradu Milwaukeeju, 150 kilometara od Chicaga. Amerikanci, poznato je, Dan rada obilježavaju prvi ponedjeljak u rujnu, tako da im je sutra normalan radni dan”, otkriva Gregoret.

Podsjetimo, Praznik rada obilježava se u spomen na velike radničke prosvjede u Chicagu 1886. godine, kada je oko 40.000 radnika tražilo osmosatno radno vrijeme.

Ipak, ističe Damira, bez obzira na poslovne obveze, tradiciju neće preskočiti.

“Ja ću ga pokušati obilježiti uz roštilj, to mi je sinonim za Praznik rada”, kaže Damira.

