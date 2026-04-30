Ponestalo mesa? Imamo detaljan popis gdje možete u nabavku na Praznik rada

Mnogi s veseljem gledaju prema produženom vikendu, a posebno se vesele proslavi Praznika rada uz dobru hranu i još bolje društvo. Sudeći po prizorima iz trgovina, pripreme traju već naveliko posljednjih dana. Ipak, ako u zadnji tren shvatite da vam je ponestalo namirnica za roštilj, ugljena za potpalu ili vam se grlo osušilo, u nastavku donosimo detaljan popis kako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi na praznik koji pada u petak, ali i u nedjelju.

TRGOVINE

KONZUM - Konzum je pozvao kupce da nabavku obave na vrijeme jer većina njihovih prodavaonica neće raditi na Praznik rada. Usluga dostave, express dostave, pokupi i Drive in-a također neće biti dostupna.

Samo će odabrane Konzum prodavaonice raditi 1. svibnja, a popis pronađite OVDJE.

Nešto više bit će otvoreno u nedjelju, a detaljan popis po gradovima i mjestima pronađite OVDJE.

LIDL - Zbog državnog praznika u petak, radno vrijeme Lidlovih trgovina možete pronaći OVDJE.

Isto možete provjeriti i za nedjelju.

TOMMY - Na Praznik rada sve Tommy prodavaonice će biti zatvorene. Za nedjelju će neke ipak otvoriti svoja vrata, pa detalje provjerite OVDJE.

KAUFLAND - Kako biste bezbrižno uživali u odmoru i roštilju, obavite kupnju na vrijeme jer poslovnice Kauflanda bit će zatvorene na Praznik rada i u nedjelju.

Kupci će svoju kupnju moći obaviti u subotu.

SPAR I INTERPAR - Brojni Sparovi dućani neće raditi ni u petak ni u nedjelju. Ipak, ako želite obaviti kupnju krajem vikenda, OVDJE možete provjeriti koje poslovnice ipak rade u nedjelju.

PLODINE - Na Međunarodni praznik rada, trgovine Plodina bit će zatvorene. Nekolicina trgovina radit će cijeli dan u nedjelju, a koje su to provjerite OVDJE.

EUROSPIN - Iz Eurospina su najavili da će njihove trgovine na Praznik rada biti zatvorene, isto kao i u subotu, 30. svibnja na Dan državnost.

Koje će trgovine biti otvorene u nedjelju, provjerite OVDJE.

STUDENAC - Detalje o radnom vremenu trgovina Studenca potražite OVDJE.

PEKARNICE

MLINAR - Dok će većina Mlinarovih pekarnica biti zatvorena na Praznik rada, neće će ipak kupcima nuditi svježe pekarske proizvode, ali po skraćenom radnom vremenu. Isto vrijedi i za nedjelju, a detaljan popis pronađite OVDJE.

DUBRAVICA - Sva prodajna mjesta Dubravice bit će zatvorena, osim poslovnice na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru koja će raditi od 0 do 24 na Praznik rada.

Ta će poslovnica raditi i u nedjelju. Pekarnice u sklopu trgovačkih centara rade sukladno radnom vremenu tog centra.

PAN PEK - U petak će na praznik raditi sljedeće Pan-pek poslovnice:

ZAGREB

Krešićeva 32, Borongaj

Lanište 24

Ilica 276, Črnomerec

Trg žrtava fašizma 9

Glavni kolodvor, Trg kralja Tomislava 12

Gajnice 32

Trg 101 brigade HV 5, Špansko

VELIKA GORICA

Trg Stjepana Radića 10

Trg kralja Tomislava 39

ISTRA I PRIMORJE

Autobusni kolodvor, Rovinj

Kamp Sipar, Umag

Kamp Polynesia, Umag

Trg Loža 1, Novalja.

U nedjelju će također biti otvorene poslovnice na ovim lokacijama u Zagrebu:

Tržnica Savica

Tržnica Jarun

Tržnica Kvatrić

Krešićeva 32, Borongaj

Bukovačka cesta 25

Lanište 24

Ozaljska 5

Glavni kolodvor, Trg kralja Tomislava 12

Gajnice 32

Trg žrtava fašizma 9

Trg bana Jelačića 15.

Otvorene će biti i poslovnica u Rovinju (Autobusni kolodvor) te u Novalji (Trg Loža 1).

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

ARENA CENTAR - I na Praznik rada i u nedjelju vrata Arena centra bit će zatvorena, kao i svake nedjelje u svibnju.

CITY CENTER ONE - City centar i na zapadu i istoku grada bit će zatvoreni u petak i u nedjelju.

AVENUE MALL - Trgovine centra će u petak biti zatvorene, dok će neki restorani i igraonice raditi - radno vrijeme pronađite OVDJE. Nedjelja će također biti neradna.

Split

JOKER - Nedjeljom i praznikom ovaj splitsko trgovački centar bit će zatvoren.

MALL OF SPLIT - Centar neće raditi na Praznik rada, a sve nedjelje u svibnju su također neradne.

Rijeka

TOWER CENTAR RIJEKA - U petak će trgovine od prvog do petog kata biti zatvorene.

Izuzetak su: Restorana Kooglana Food & Bar koji će raditi od 10 do 24 sata. Na petom katu bit će otvoreni Automat club Admiral Picasso, Caffe bar Picasso, Pizza Hut, Burger King, Mc Donalds, LVL UP igraonica Arcade i Kino Cinestar. Radno vrijeme svakoga od njih provjerire OVDJE.

ZTC - Ovaj centar neće raditi ni u petak ni u nedjelju.

Osijek

MALL OSIJEK - Radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

PORTANOVA - Trgovine neće raditi na Međunarodni praznik rada, dok će neki objekti na drugom katu biti otvoreni prema prilagođenom radnom vremenu - više čitajte OVDJE.

U nedjelju će trgovine također biti zatvorene.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće porcija graha i štrukli! Maksimir sprema veliku feštu za Prvi maj: Evo tko nastupa