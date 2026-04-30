Zoranov prvomajski komentar je hit! A onda se javio imenjak i dopunio mesnu rapsodiju

Odmor i druženje u prirodi, tipična je slika Praznika rada. No, ovaj dan za većinu Hrvata ne prolazi bez dobrog roštilja. Miris ćevapa, kobasica i ostalih mesnih delicija nezaobilizan je dio prvomajske atmosfere.

Svakog brižnog domaćina muči isto vječno pitanje: koliko hrane pripremiti? Strah da će gosti ostati gladni često vodi u pretjerivanje, dok premala količina može pokvariti raspoloženje.

Uoči Praznika rada na Facebook profilu net.hr-a pitali smo naše čitatelje koliko mesa planiraju kupiti. Neki odgovori su čista komedija.

'Bu meni moj prijatelj mesar sve očistil'

Idemo odmah 'u glavu', prvi redove ostavili smo za Zorana koji misli na veliko. "Koljem vola, samo za svoju familiju, ima da ga jedemo do 1.5. sljedeće godine", kaže.

Tonkica na slobodno vrijeme gleda drukčije. "Možemo i grah skuhat, a planiram iskoristiti lijep dan prema najavi prognostičara i raditi na svom vrtu. Treba iskoristiti vrijeme, a i isplati se više nego plandovati i ne raditi ništa i hodati okolo", smatra.

I Vesna slično razmišlja, ali s drugom varijantom graha. "Pripremit ću gravče na tavče, a za to mi treba samo jedan par finih domaćih ljutih kobasa i imam ručak za dva dana. Naravno, bez zelene salate ne ide. Dakle, nema bacanja novca."

"Ništa, čekam da mi Plenković da. Ako ne da - spavat ću, hvala", piše Slaviša.

Umirovljenik Zoran si je dao oduška pa podijelio cijeli jelovnik.

"Ja sam u penziji. Pojeo sam 2 kg pečene janjetine, 2 kg odojka pečenoga. A bumo teletinu onak, bu meni moj prijatelj mesar sve očistil - jedno 2 kg. Od salate ljute feferone, ubijaju sve gliste i to je to. Od kolača Schwartzwald torta i u pekari kod nas 10 krafni. Izvrsne su, 1,50 eura po komadu. Veliki s pekmezom, baš kak ja volim. E da, samac sam, ne plaćam vodu ni struju, imam solar", piše u komentaru na Facebooku net.hr-a.

Na naše pitanje Zdenko odgovara da neće u kupovinu. "Koliko susjedovih kokoški budem uspio uhvatiti, dok on ne vidi." "Slavimo u Zagorju 60 godina braka roditelja, možete mislit kaj bu to bilo", piše Željka.

Ivica je kratak i jasan za kraj: "Cilo janje".

Zlatno pravilo roštilja

Prije nego što se uputite u mesnicu, ključno je znati osnovno pravilo. Za prosječnu odraslu osobu planirajte između 300 i 400 grama sirovog mesa. Ova se količina na prvu može činiti velikom, no važno je uzeti u obzir da meso tijekom pečenja gubi značajan dio svoje mase, otprilike 30 posto, zbog topljenja masnoće i isparavanja vode. Za djecu je u pravilu dovoljna polovica porcije za odrasle, odnosno od 150 do 200 grama.

Naravno, nisu svi komadi mesa isti. Precizniji izračun ovisi o tome ima li meso kost.

Meso bez kostiju: Za komade poput svinjske vratine, carskog mesa, otkoštenih bataka, ćevapa i pljeskavica, normativ je oko 300 grama po osobi.

Meso s kostima: Ako pripremate kotlete, rebarca ili krilca, računajte na veću gramažu, otprilike 400 do 500 grama po osobi, kako bi nakon pečenja ostala dovoljna količina čistog mesa.

Ako znate da u goste dolaze "velike izjelice'', slobodno povećajte planirane količine za dvadesetak posto kako biste bili sigurni da će svi biti siti i zadovoljni.

Dok je meso zvijezda svakog roštilja, prilozi su ti koji zaokružuju obrok i direktno utječu na potrebnu količinu mesa. Što su prilozi zasitniji, to će vam trebati manje mesa.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko je Hrvatska skuplja od konkurencije? Čini se da smo 'mala zemlja za dubok novčanik'