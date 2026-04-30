Još smo ispod prosjeka, ali stiže sunce: Evo kakvo nas vrijeme čeka uoči Praznika rada

Nakon ovog osvježenja i osjetno hladnijeg zraka, od sutra će opet jačati polje visokog tlaka što nama znači stabilnije i sunčanije vrijeme, prognoza je RTL-ove meteorologinje Ane Bago Tomac.

Hladan zrak proširio se iznad nas pa će sutrašnja temperatura biti čak i malo ispod prosjeka za kraj travnja. Još će u noći i ujutro - u Lici i na jugu zemlje - biti oblačnije, povremeno će padati kiša ili lokalni pljuskovi. Duž obale vjetrovito, puhat će jaka bura, često i s olujnim udarima. Jutarnja temperatura bit će niža nego danas - od 1 do 6 stupnjeva, na Jadranu od 10 do 15, ali uz buru pa će i ovdje biti hladnije.

Poslijepodne svakako više sunčanog vremena, osobito u zapadnom dijelu. Bit će ipak svježije nego proteklih dana - uglavnom 13 ili 14 Celzijevih stupnjeva. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar

Na istoku sunčano uz promjenjivu, dnevnu naoblaku. I ovdje niža temperatura, čak i malo ispod prosjeka za kraj travnja! Osjećaj hladnoće bit će pojačan dosta jakim sjeverozapadnim vjetrom koji će puhati cijeli dan

Na Jadranu će poslijepodne biti manje vjetrovito od jutra. Na otvorenom moru prolazno će zapuhati sjeverozapadnjak, ali navečer će bura opet pojačati na jaku. Drugi dio dana bit će sunčaniji, a pljuskovi su rijetko mogući u zaleđu i na krajnjem jugu.

Sjeverni dio sutra sunčan i vjetrovit. Najviša dnevna temperatura bit će oko 20 stupnjeva, a u gorskom dijelu samo 10-ak! Puhat će jaka bura s olujnim udarima

Vrijeme na Praznik rada

U petak na praznik pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Jutro hladno - u kotlinama i u gorju moguć je čak i mraz, ali dan će ipak biti malo topliji nego danas i sutra i onda svakim danom sve toplije pa ćemo se vratiti na onih 25!

Početkom novog tjedna naoblačenje i južina s kojima bi u utorak moglo biti i kiše.

Na Jadranu u petak još jaka bura i malo niža temperatura, no to će biti jedini problemi što se tiče vremena. Bit će sunčano uz blagi porast temperature, a idući tjedan i porast naoblake! U utorak će na sjevernom dijelu biti i povremene kiše, a zapuhat će jugo