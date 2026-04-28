FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SUNCE 'NA GODIŠNJEM' /

Stiže promjena vremena: Kiša, pljuskovi i pad temperature

Oblačnije i nestabilnije, osobito u unutrašnjosti te osjetno svježije, ali već u četvrtak postupno stabilnije, a za Praznik rada i većinom sunčano te malo toplije

28.4.2026.
22:09
Damjana Ćurkov Majaroš
Od jutra u unutrašnjosti pretežno oblačno s povremenom kišom, na Jadranu sunčanije, osobito u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, uz obalu jugo, sjevernije bura u jačanju. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, bit će povremene kiše ili ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura osjetno niža, najviša neće prelaziti 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a dnevna temperatura oko 16 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, a poneki pljusak je moguć uglavnom u Zagori. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ponegdje je moguća i slaba kiša, a u gorju većinom oblačno s kišom ili pljuskovima. Bura će jačati pa će već od sredine dana biti jaka s olujnim udarima. Temperatura u gorju gdje između 10 i 15 stupnjeva, a na moru oko 20.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti već od četvrtka stabilnije i sunčanije pa će za Praznik rada i prevladavati vedro, tek će sredinom dana biti promjenjive naoblake. Jutra prohladna, osobito u petak kada je moguć i slab mraz, ali će dnevna temperatura prema vikendu postupno rasti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu postupno stabilnije, još će samo u četvrtak prijepodne u Dalmaciji biti povremene kiše, a zatim posvuda sunčanije, od petka često i potpuno vedro. Jaka, na udare i olujna bura će u petak postupno slabjeti. Jutra će biti malo svježija, ali dnevna temperatura prema kraju tjedna postupno raste.

VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike