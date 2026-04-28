Stiže promjena vremena: Kiša, pljuskovi i pad temperature

Od jutra u unutrašnjosti pretežno oblačno s povremenom kišom, na Jadranu sunčanije, osobito u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, uz obalu jugo, sjevernije bura u jačanju. Jutarnja temperatura na kopnu od 6 do 11, a uz obalu između 13 i 16 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, bit će povremene kiše ili ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura osjetno niža, najviša neće prelaziti 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a dnevna temperatura oko 16 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, a poneki pljusak je moguć uglavnom u Zagori. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, ponegdje je moguća i slaba kiša, a u gorju većinom oblačno s kišom ili pljuskovima. Bura će jačati pa će već od sredine dana biti jaka s olujnim udarima. Temperatura u gorju gdje između 10 i 15 stupnjeva, a na moru oko 20.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti već od četvrtka stabilnije i sunčanije pa će za Praznik rada i prevladavati vedro, tek će sredinom dana biti promjenjive naoblake. Jutra prohladna, osobito u petak kada je moguć i slab mraz, ali će dnevna temperatura prema vikendu postupno rasti.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu postupno stabilnije, još će samo u četvrtak prijepodne u Dalmaciji biti povremene kiše, a zatim posvuda sunčanije, od petka često i potpuno vedro. Jaka, na udare i olujna bura će u petak postupno slabjeti. Jutra će biti malo svježija, ali dnevna temperatura prema kraju tjedna postupno raste.