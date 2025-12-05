Prvi leteći auto u Rumunjskoj? Pogledajte kako je Mercedes presjekao kružni tok u zraku!

Vozač Mercedesa u Rumunjskoj je doslovno preletio kružni tok i dva automobila koja su se spremala ući u raskrižje, prikazano je na videu koji kruži društvenim mrežama.

The first flying car was spotted at Romania pic.twitter.com/EwYFTXzBtA — BoldlySaidblog (@BoldlySaidblog) December 5, 2025

Nadzorne kamere u tom području snimile su trenutak u kojem je automobil ušao u raskrižje i spektakularan način na koji je odletio iznad svega oko sebe, piše Adevărul.

Vidi se i kako se automobil kretao daleko iznad dopuštene brzine. Jednostavno je presjekao kružni tok i podigao se s kolnika kao avion, preletjevši iznad dva automobila koja su se spremala ući u raskrižje.

Vozač lakše ozlijeđen

Nakon što je preletio dio puta, auto je udario u ogradu i zaustavio se na zelenoj površini obližnje benzinske crpke.

Automobil je vozio muškarac (55), a nakon nesreće je ostao zarobljen u automobilu, sve dok ga nisu izvukli spasioci. Pretrpio je lakše ozljede te je prevezen u bolnicu na dodatne pretrage, ali nije zadržan na liječenju.

Testiranjem je utvrđeno da nije konzumirao ni alkohol ni droge, a nesreća je pripisana dijabetičkoj krizi koja mu je u potpunosti onemogućila bilo kakvu reakciju za volanom.

