Franka o najhrabrijoj ulozi do sada, Vedranovoj podršci i majčinstvu: 'Djeca su moja terapija'

Nakon niza glazbenih uspjeha, pjevačica Franka Batelić (33) zakoračila je u potpuno novo umjetničko poglavlje – kazalište. U velikoj produkciji HNK-a Zagreb utjelovila je Sally Bowles, jednu od najkompleksnijih i emocionalno najzahtjevnijih uloga u legendarnom mjuziklu Cabaret. Za Franku je to bio izazov koji je istodobno izveo njezinu ranjivost na površinu i otvorio prostor za slobodu kakvu, kako priznaje, dosad nije osjetila.

U razgovoru za Net.hr otkriva kako je izgledao trenutak u kojem je doznala da je dobila ulogu, što ju je najviše fasciniralo kod Sally, koje je strahove morala prevladati, kako je izgledao rad s ansamblom HNK-a te kako je balansirala probe, emocije i majčinstvo. Iskreno govori i o reakcijama supruga, bivšeg nogometnog reprezentativca i pomoćnika Zlatka Dalića, Vedrana Ćorluke (39), o tome kako njezina djeca, petogodišnji Viktor i trogodišnja Greta, doživljavaju mamin „drugi lik“, ali i o jednostavnim ritualima kojima se vraća sebi nakon intenzivnih nastupa.

Kako je izgledao trenutak kada ste saznali da ste dobili ulogu Sally Bowles?

Bila je to mješavina nevjerice i čistog adrenalina. U prvi trenutak ogromna sreća i uzbuđenje, a sekundu nakon preispitivanje, strah od nečeg ovako velikog i nepoznatog. I onda su se ta sreća i preispitivanje još tjednima izmjenjivali, možda i mjesecima, sve do premijere. Kao da me Sally već tada počela učiti tko sam kad me strah i kad me nosi radost. (smijeh)

'U ovaj proces ušla sam puna strahova i nesigurnosti'

Što vas je najviše privuklo ovom liku i što ste smatrali najvećim izazovom u pripremi?

Isprva sam Sally doživljavala kao svoju potpunu suprotnost - i baš me ta udaljenost privukla. Ona je kontradiktorna: istodobno glasna i krhka, samouvjerena i duboko izgubljena. Ali u jednom trenutku sam shvatila da u svakoj od nas postoji mala Sally, samo skrivena u različitim omjerima. Sve mi, na svoj način, ponekad skrivamo nesigurnosti i ožiljke osmijehom i stavom. Najveći izazov bio je upravo zato najprivlačniji: pronaći njenu unutarnju pukotinu, ono što publika ne vidi na prvi pogled i od toga izgraditi istinu lika, a ne samo njegovu fasadu. Ono što ne pokazuje publici.

Kako ste se pripremali za psihološku dimenziju lika?

Već samo čitanje teksta otkriva nevjerojatno puno. Sally gotovo nikad ne kaže ono što stvarno misli. Često je njena prava misao potpuno suprotna izgovorenoj rečenici. Na probama smo zato puno razgovarali: o likovima, njihovim međusobnim odnosima, karakterima i širem vremenskom kontekstu u kojem žive. Kroz te razgovore i stalno vraćanje na tekst, postupno sam raslojavala Sally. Kako se približavala premijera, shvatila sam da sam pronašla “svoju” verziju Sally. Onu čije strahove, iluzije i unutarnje mehanizme mogu razumjeti i emotivno nositi na pozornici.

Kako biste opisali proces rada s redateljem i ansamblom HNK-a?

U ovaj proces ušla sam puna strahova i nesigurnosti, ali kad danas pogledam unatrag, shvaćam da je baš to bio moj put prema Sally. Uz Lea Mujića i dramaturga Dinu Pešuta otključala sam neke zaboravljene, možda i potisnute dijelove sebe za koje nisam ni znala da postoje i u tom procesu pronašla hrabrost da se na sceni potpuno oslobodim. Što se tiče rada s ansamblom i cijelom ekipom koja je stvarala predstavu, mislim da smo se iznimno povezali. Tijekom priprema razvilo se međusobno povjerenje koje se na sceni jasno osjeti. Uživala sam gledati kako svi uključeni iz dana u dan rastu, pomiču svoje granice i unose sve više sebe u ovu priču. Bilo je to iskustvo koje te mijenja i kao glumicu i kao čovjeka.

'Vedranova reakcija mi je bila posebno vrijedna'

Kako ste se osjećali na premijeri i kakve su bile reakcije publike?

Sve je sjelo na svoje mjesto. To možda najbolje može dočarati taj osjećaj. Pozitivno su me iznenadile reakcije publike, što mi je dalo snagu i inspiraciju za dalje.

Imate li ritual da se „odjavite“ od tako intenzivne uloge?

Skidanje šminke, frizure, tuš i povratak u civilku - traperice i džemper. I vožnja doma u tišini. Pokušavam Sally ostaviti u kazalištu.

Je li vas suprug gledao u mjuziklu? Kakve su bile njegove reakcije?

Bio je oduševljen i potpuno pod dojmom. Rekao je kako je potpuno zaboravio da sam to ja na pozornici i mislim da mi je to možda najljepši kompliment koji sam mogla dobiti. Moram istaknuti koliko mi je Vedran značio kroz cijeli proces. Bio je sa mnom u svim borbama, u dobrim i lošim danima na probama, prošao je kroz sve moje emocionalne rollercoastere i uvijek me vraćao u centar. Upravo zato mi je njegova reakcija nakon premijere bila posebno vrijedna.

'Djeca su moja terapija'

Razumiju li vaša djeca da mama trenutačno „živi“ drugi lik?

Na svoj način da. Djeca imaju nevjerojatnu sposobnost razumjeti emociju, čak i kad ne razumiju kontekst. Ali ja se jako brzo vratim sebi čim sam s njima, oni su moja terapija. Mislim da sam u ovom periodu intenzivnih priprema na neki način više ja trebala njih, nego oni mene.

Kako uspijevate balansirati probe, nastupe i majčinstvo?

Planiranjem, ali s puno fleksibilnosti u planovima. (smijeh) Ima dana kad sve teče glatko, a ima dana kad se sve ruši. I to je u redu.

Imate li svoj sustav organizacije?

Imam, ali nije savršeno linearan. Moj sustav je mješavina rutina i onog kreativnog “kaosa” bez kojeg ne bih mogla funkcionirati. Volim imati bilješke, podsjetnike i strukturu, ali istodobno si ostavljam prostor da slušam energiju dana. Nekad sam najproduktivnija rano ujutro, nekad kasno navečer.

Božić s obitelji u rodnom Rapcu

Kako planirate provesti nadolazeće blagdane?

S obitelji, u miru, u mojoj Istri.

Čuvate li neke blagdanske tradicije?

Da - zajedničko kićenje bora i obavezna večera na Badnjak u mom Rapcu s cijelom obitelji. To je nešto što me vraća u moje djetinjstvo i drago mi je što će i moja djeca Božić vezivati uz moje rodno mjesto.

Planirate li uzeti vrijeme samo za sebe tijekom blagdana?

Apsolutno. To je vrijeme za najbliže, za razmišljanje o protekloj godini, za zahvalnost.

