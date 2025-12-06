FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE /

Ruski dron probio štit koji čuva od curenja radioaktivnog materijala u Černobilu!

Ruski dron probio štit koji čuva od curenja radioaktivnog materijala u Černobilu!
×
Foto: Profimedia

Inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA provela prošli tjedan pokazala je da je je napad drona u veljači uzrokovao propadanje konstrukcije

6.12.2025.
7:46
Tajana Gvardiol
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil, koja bi trebala sprječavati širenje radioaktivnog materijala, više ne može ispunjavati sigurnosnu funkciju uslijed štete uzrokovane u napadu dronom s početka godine, objavila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA provela prošli tjedan pokazala je da je je napad drona u veljači uzrokovao propadanje konstrukcije, objavila je UN‑ova agencija.

U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila "primarne zaštitne funkcije", uključujući funkciju zadržavanja radioaktivnog materijala, ali na nosivoj konstrukciji i na kontrolnim sustavima nema trajne štete, stoji u priopćenju. Već su provedeni privremeni popravci na krovu, izjavio je čelnik agencije Rafael Grossi, naglasivši da je za sprečavanje daljnjeg propadanja i osiguravanje dugoročne nuklearne sigurnosti nužno provesti sveobuhvatnu obnovu.

Dron probio omotač i uzrokovao požar

Na temelju istrage IAEA preporučuje daljnju obnovu i zaštitu strukture te ažuriranje sustava za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, stoji u priopćenju. Dana 14. veljače dron je probio vanjski omotač zaštitne strukture i uzrokovao požar. Ukrajinske vlasti tada su objavile da je napad izvršila Rusija, a Moskva je to demantirala.

Zaštitna struktura postavljena je 2019. oko reaktora broj četiri, koji je eksplodirao u nuklearnoj katastrofi 1986., kako bi se spriječilo daljnje istjecanje radijacije u okoliš. Nakon napada dronom radijacija se zadržala na normalnoj i stabilnoj razini i nije bilo izvješća o istjecanju radijacije, objavio je UN u veljači.

Nesreća u Černobilu dogodila se u travnju 1986. Sovjetski inženjeri postavili su oko reaktora sarkofag koji je kasnije zamijenjen novom strukturom. Preostala tri reaktora postupno su isključena, a posljednji je iz pogona isključen 2000. godine.

Ruske snage nakratko su okupirale nuklearku na početku invazije na Ukrajinu 2022. IAEA u Černobilu ima stalni tim stručnjaka i nastavit će činiti sve u svojoj moći kako bi podržala ponovno uspostavljanje potpune nuklearne sigurnosti u Černobilu, naglasio je čelnik UN‑ove agencije.

Istovremeno s inspekcijom Černobila IAEA je provela i istraživanje štete na električnim trafostanicama diljem Ukrajine.

POGLEDAJTE VIDEO: Prva solarna elektrana na stambenoj zgradi u Dalmaciji: Stanari su novac skupili sami, planiraju nove projekte

černobilNuklearna ElektranaUkrajinaZaštitaRadijacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE /
Ruski dron probio štit koji čuva od curenja radioaktivnog materijala u Černobilu!