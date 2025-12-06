Otrovne kemikalije, baterije, magneti: Provjerili smo koliko je opasnih igračaka na tržištu

Vrijeme je darivanja, prvo sveti Nikola pa Božić i Nova godina, igračke se kupuju naveliko, ima ih u kvartovskom kiosku, u dućanu, stižu i paketima s Dalekog istoga.

No jesu li igračke koje su dostupne sigurne?

Samo letimičan pogled na stranice Državnog inspektorata otkrivaju da na tržištu postoje i one opasne. Nedavno su objavili upozorenje na mekanu igračku mačju šapu zbog povišenih koncentracija kemikalija ftalata. Prodavala se online, detalji su objavljeni OVDJE.

Tu je i obavijest o opasnom plišancu u obliku psića na čijem se pakiranju pisalo "da nije igračka". Opasnost? Sitni dijelovi koji se lako odvajaju pa se dijete može ugušiti.

Plavo-ljubičasti kostim posut šljokicama u sebi krije opasnost od opektina. Na prvu čudno, ali Državni inspektorat je pojasnio - kostim se može lako zapaliti ako je blizu izvora topline i ono najgore - namijenjen je djeci starosti dvije do tri godine. Naređeno je povlačenje sa stranice, više OVDJE.

Ponekad igra s opasnim igračkama završava dramatično i spašavanjem života djeteta u bolnicama. Ipak, ne znači da smo preplavljeni nesigurnim igračkama, ali koliko toga ipak ima?

U RTL Detektoru provjeravamo što su sve inspekcije našle na tržištu, što pokazuju analize u laboratoriju, koje su igračke najopasnije, a donosimo i savjete stručnjaka kako možemo procijeniti procijeniti je li igračka opasna.

Što su sve inspekcije našle?

Kontrolom igračka bavi se sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, koji nasumično uzima uzorke u trgovinama maloprodaje, ali i na granici, prije prodaje.

Foto: Državni Inspektorat Screenshot

Lani su uzeli 66 uzoraka igračaka i dali ih na analizu, a 11 ih nije prošlo testove.

Službeno – igračke su proglašene nesukladnima. Da se ne bi stvorio krivi dojam da je to malo uzoraka, dovoljno je da jedan plišanac padne test – povlači se cijela serija, a kamioni s takvim igračkama ne prolaze granicu.

Iz Državnog inspektorata navode da su od 11 nesukladnih igračaka tri bile iz kategorije ljigavaca – u dva uzorka bilo je previše bora, a u jednom je bila povećana količina olova. Zašto su bor i olovo opasni, pojasnit ćemo u tekstu.

Iz Državnog inspektorata dalje navode:

"Od sedam uzetih dječjih ljuljački za vanjske i unutarnje prostore čak pet uzoraka bilo je nesukladno u pogledu nezadovoljavajućih fizičko-mehaničkih svojstava. Od ostalih igračaka, kao nesukladne još su utvrđene dvije plišaste igračke koje također nisu zadovoljavale fizičko-mehanička svojstva, a u jednoj plastičnoj igrački utvrđene su reproduktivno toksične tvari."

Na granici su uzeli uzorke na 41 pošiljci – pet je bilo zdravstveno neispravno, i to četiri uzorka plišanih igračaka na fizičko-mehanička svojstva, a jedan uzorak plastičnih igračaka imao je previše ftalata (o kojima će biti kasnije riječ).

"Zbog značajnih 14,9 posto nesukladnih uzoraka, pojačani nadzori nastavljaju se i 2025.", komentirali su u Inspektoratu.

Kakvo je stanje ove godine?

Za sada su dostupni samo djelomični podaci i tek se kreće u monitoring, odnosno uzorkovanje igračaka za period sv. Nikole. Ove godine ciljalo se i na igračke koje se naručuju online.

Dosad su provedene kontrole na 47 uzoraka igračaka na unutarnjem tržištu, od čega je 8 uzoraka igračaka uzeto s internetskih platformi. Među spomenutih 47 igračaka, test je pao jedan ljigavac. "Imao je vrlo visoku koncentraciju bora, ljigavac je s internetske platforme. U četiri uzorka balona bilo je povišena vrijednost ukupne migracije N-nitrozamina", navode iz Inspektorata.

Foto: Shutterstock

Na granici su tri puta pronašli igračke s gliterima (šljokicama) koji su pali na testovima zbog mikroplastike, dok dva puta uzorci nisu bili sigurni zbog fizičko-mehanička svojstva.

Sve što se našlo, prijavilo se na Safety Gate (nekadašnji Rapex) – to je sustav za brzo alarmiranje svih država članica EU o opasnim proizvodima. Ako bi jedna zemlja na svom tržištu našla opasnu igračku, brzo bi alarmirala sve ostale članice EU koje bi potom provjerile imaju li i oni te igračke.

Upozorenje roditeljima

Iz Inspektorata su posebno skrenuli pozornost roditeljima na pojedine kategorije igračaka koje ponavljajuće padaju na testovima - to su ljigavci u kojima nalaze povećane količine teških metala i igračke za van - ljuljačke.

Kada testiraju igračke, Inspektorat ih redovito šalje u Nastavni zavod dr. Andrija Štampar gdje radi i dr. sc. Lidija Barušić, koja u tome ima ima više od 20 godina iskustva, a sada kao voditeljice Odjela za sigurnost i kvalitetu predmeta opće uporabe.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Dala nam je uvid u to što se najčešće nalazi kao opasno, kakav to utjecaj na zdravlje može biti - a ponekad je zaista o vrlo opasnim stvarima.

Ftalati – tihi hormonski otrov

"Nažalost, još je veliki postotak uvoznih igračaka (iz Kine). Otamo dolaze i one dobre i lošije kvalitete. Tamo ponekad koriste u proizvodnji komponente koje su godinama zabranjene. Od toksičnih tvari nalazimo ftalate, omekšivače koji se dodaju umjetnoj masi da bi se omekšala. To su tvari koje su desetljećima zabranjene u EU, koje su kancerogene, toksične i reprotoksične", kaže naša sugovornica. Navodi da ih i dalje koriste jer su jeftini i snižavaju cijenu proizvodnje.

Ftalati sesmatraju hormonskim disruptorima.

Foto: Shutterstock

"Oni totalno remete ravnotežu hormona. Sigurno je potvrđeno da rezultiraju toksičnim i kroničnim oboljenjima, a kroz duži period razvijaju se karcinomi. Te toksične tvari su kumulativne prirode, tijekom odrastanja mogu se nakupljati u organizmu. Kada uz njih putem hrane i zraka unosimo i druge toksične tvari, oni mogu izazvati kronična oboljenja, a interakciji sa sličnim toksičnim tvarima učinak ftalata se i pojačava. Smatra se da su ftalati krivci za smanjenje spermija u stanicama i da smanjuju njihovu pokretljivost. Danas sve više mladih ima problema s neplodnošću koja se povezuje i s ftalatima", upozorava naša sugovornica.

Zato ftalati ne bi smjeli biti ni u jednom dječjem artiklu – od igračaka do bočica i duda.

"Od kemijskih parametara zbog kojih igračke završavaju na Safety Gate (RAPEX) platformi najčešće su to ftalati i prisutnost sitnih dijelova.", navodi

Ljugavci s borom

Navodi da se ponekad nađu i teški metali. Nasreću, njezino iskustvo pokazuje da s je to rijetko.

No jedno vrijeme posebno su često iskakali “ljigavci” zbog bora.

"Bor može uzrokovati toksična djelovanja te uzrokuje probleme kod djece koji su slični virozama, odnosno probavnim smetnjama. Bor nije toksičan kao, na primjer, olovo, ali je to element koji treba kontrolirati", navodi naša sugovornica. Prije nekoliko godina provodila se ciljana analiza i mnogi su ljigavci padali upravo na testovima bora.

No ne kontroliraju se samo igračke u klasičnom smislu – lutka, autić, plišanac – provjeravaju se i šljokice, plastelin, perlice...

Ipak, najviše je igračaka ove godine u njihovu laboratoriju padalo na testovima mehaničko-fizičkih svojstava.

"Obično plišaci nemaju kvalitetne šavove pa onipucaju. Djeca tako lako dođu do punila koje se smatra malim dijelom pa ga mogu staviti u usta - tu dolazi do opasnosti od gušenja. Ako plišanac ima oči, nos, njuškicu - sve male dijelove koji se nekad lako odvajaju. I to je razlog da se igračka povuče", kaže dr. Barušić.

Tuš s olovom

Ove godine je na testu pao i tuš jer su u njemu našli olovo.

"To je izuzetno jak neurotoksin koji se taloži u mozgu, zato jako opasan i za djecu i za odrasle. Kod olova moramo paziti da se ne prelaze granice maksimalno dozvoljenih koncentracija. Problem je što taj tuš ostaje na prstima, zamislite samo situaciju školaraca na satu likovnog, pa dijete možda primakne prstiće ustima, možda ne opere ruke i stavi kakvu grickalicu ili nešto pojede pa proguta. A do apsorpcije može doći i preko kože", upozorava naša sugovornica.

Olovo je isto kumulativni element, taloži se u organizmu te uzrokuje kronična oboljenja - taloži se u mozgu, uzrokuje i oštećenje bubrega.

CE znak obavezan, ali nije dovoljan

Lidija Barušić kaže da bi sve igračke moraju imati CE oznaku - to je dokaz da su ispitane i da su sigurne.

Ali...

"Nažalost, sve igračke koje se proglase zdravstveno neispravnima bile su označene CE oznakom", otkriva kakva je stvarnost.

Kako onda možemo sami ocijeniti je li nešto sigurno prije nego što kupimo djetetu?

Potegnite oči i njuškicu plišanca

"Roditelji bi mogli procijeniti uglavnom fizikalno-mehanička svojstva: povući šavove, potegnuti oči, vidjeti je li čvrsto i kontrolirati ne samo nove nego i stare igračke. Habanjem dolazi do popuštanja šavova pa treba učvrstiti ili ukloniti igračku. Ako imaju starije dijete koje se igra s igračkama s magnetima i sitnim kuglicama koje je zgodno staviti u usta, paziti na to – odvojiti od djeteta do tri godine i pobrinuti se za sigurnost doma", savjetuje.

Foto: Shutterstock

Dodatno - igračke koje imaju miris bilo bi bolje preskočiti, iako sam miris nije dokaz da je nešto toksično, to se može dokazati jedino analizom. I još jedan trik - sve što odrasla osoba može "staviti" u usta, nije igračka za dijete do tri godine starosti.

"Naravno, čitati deklaraciju, vidjeti je li stvarno za dob i ima li oznaku da nije za djecu ispod tri godine – znači da može biti nešto sporno pa se proizvođač time ogradio, sukladno zakonskim uredbama", ukazuje ova stručnjakinja.

Najopasnije igračke s malim dijelovima

"No kako to izgleda kad krene po zlu?

Bolničke evidencije ukazuju da situacije mogu biti zaista ozbiljne.

"Iskustvo govori da najčešći i najopasniji scenariji uključuju udisanje i gutanje manjih predmeta, koje sa sobom povlače daljnje ozljede. Tipičniji primjeri su igračke koje se sastoje od više dijelova", kažu.

Iskustva iz bolnice potvrđuju da se dijete može ozlijediti i kad je bilo pod nadzorom odraslih te da sve igračke mogu biti potencijalno opasne.

Foto: Borna Jaksic/pixsell

"Kod starije djece moguće su ozljede u autićima, na biciklima i slično, kao i eksplozivnim tvarima", ističu i posebno upozoravaju na igračke koje dijete može progutati ili udahnuti.

Što je dijete mlađe, opasnost je veća. Na vrhu najopasnijih igračaka su one s baterijama i to plosnatim, takozvanim disk-baterijama koje mogu izazvati kemijsku reakciju.

Baterije koje mogu ubiti

"Za probavni sustav definitivno potencijalno su najopasnije igračke koje imaju disk-baterije koje vrlo brzo mogu izazvati veliku kemijsku ozljedu, a onda može nastupiti smrt ili brojne komplikacije", upozoravaju iz KBC-a.

Foto: Shutterstock

Vrlo opasni su i magneti koji mogu izazvati perforaciju crijeva - probiti crijevo ili napraviti rupu.

Kako prepoznati opasnu igračku

"Posebno su opasni ako dijete proguta dugačke, široke objekte, neobičnog oblika, kao i oštri dijelovi (npr. vijci)", navode.

Sve što dijete može udahnuti je izuzetno opasno. Tu su i perlice, a kao opasne navode i balone. Pravilo je jednostavno - za malu djecu do tri godine starosti, nikakvi sitni dijelovi ne smiju biti blizu niti se takva djeca smiju igrati bez nadzora.

"Igračke treba redovito pregledavati jer se one troše i posebnu pažnju treba posvetiti oštrim dijelovima. Ne dopuštati djeci da se igraju bez nadzora igračkama koje pucaju, ispaljuju ili imaju zamjenske baterije. Sve baterije maknuti i zapakirati. Svu opremu koja koristi gumb-baterije pohraniti tako da dijete ne može otvoriti kućište. Obavezno se javiti hitnoj službi, a kod sumnje na aspiraciju započeti mjere prve pomoći", navode iz KBC-a Osijek.

Trebamo li se zabrinuti?

Tržište EU ima visoke standarde i sigurnost potrošača je na prvom mjestu. Visoko su postavljene ljestvice i godinama postoji vrlo funkcionalan sustav već spomnuetog Safety Gatea u kojem države razmjenjuju informacije o opasnim proizvodima.

Europska komisija objavila je izvješće za prošlu ugodinu kada je bilo 4137 upozorenja o opasnim proizvodima - što je najveći broj od pokretanja sustava 2003. godine.

"Ovo povećanje broja upozorenja pokazuje rastuću učinkovitost i povjerenje u sustav Safety Gate, budući da vlasti sve češće koriste platformu za prijavljivanje i rješavanje potencijalnih prijetnji sigurnosti potrošača", objašnjavaju iz Europske komisije. Dakle, nije da je više nesigurnih proizvoda, nego sustav bolje funkcionira.

Na vrhu opasnih proizvoda kozmetika i igračke

Prošle godine, kozmetika (36%) ostala je najčešće prijavljivani proizvod koji predstavlja zdravstveni rizik, a slijede igračke (15%), električni uređaji (10%), motorna vozila (9%) i kemijski proizvodi (6%).

Foto: Državni Inspektorat Screenshot

Kemijski sastojci bili su glavni uzrok rizika u gotovo polovici upozorenja. Otkrivene opasne kemikalije uključivale su kadmij, nikal i olovo u nakitu, kao i alergene mirise u uljima za tijelo i sintetičke kemikalije koje se koriste za omekšavanje plastike, na primjer u nekim odjevnim predmetima. Prijavljeno je da 97% prijavljene kozmetike sadrži BMHCA, zabranjeni sintetički miris, koji može naštetiti reproduktivnom sustavu i uzrokovati iritaciju kože.

Europska komisija najavljuje i novosti: 10. travnja 2025. Europski parlament i Vijeće postigli su politički dogovor o novim pravilima o sigurnosti igračaka.

"Nova uredba koju je predložila Komisija zabranit će upotrebu štetnih kemikalija, poput PFAS-a, endokrinih disruptora i bisfenola, u igračkama. Sve igračke imat će digitalnu putovnicu proizvoda kako bi se spriječio ulazak nesigurnih igračaka koje se prodaju putem interneta i izvan njega u EU. Uredba postavlja stroža pravila o online prodaji i daje inspektorima veće ovlasti za uklanjanje opasnih igračaka s tržišta. To će osigurati da su uvezene igračke jednako sigurne za potrošače kao i igračke proizvedene u EU.", objavili su na stranicama Europske komisije.

"Europski parlament ne snosi nikakvu odgovornost za stavove i sadržaj objavljen u okviru projekta koji sufinancira Europska unija, jer su oni isključivo u nadležnosti autora."