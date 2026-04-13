Pogledajte kako izgleda vožnja robotaksijem po Zagrebu: Tvrtka Mate Rimca objavila video

Tvrtka Verne, u vlasništvu Mate Rimca, objavila je prošli tjedan 20-minutni video koji prikazuje prvu komercijalnu robotaksi vožnju u Zagrebu, a ujedno i Europi.

Vožnju je 30. ožujka izveo suosnivač i direktor tvrtke Marko Pejković u robotaksiju Arcfox Alpha T5.

Usluga robotaksija trenutačno je dostupna samo korisnicima koji su se prethodno prijavili na listu čekanja. Oni već sada mogu putem aplikacije rezervirati i platiti autonomne vožnje koje u početnoj fazi obuhvaćaju šire područje centra Zagreba te Zračnu luku. U početnoj fazi koriste električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje tvrtke Pony.ai, a prisutni su i obučeni sigurnosni operateri.

Kad vozilo stigne na dogovorenu lokaciju, korisnik putem aplikacije dobije obavijest. Vrata automobila su u početku zaključana, a otključavaju se pomoću Verne aplikacije na mobitelu. Nakon što uđu, korisnici mogu birati između hrvatskog i engleskog jezika, a također imaju i opciju za kontaktiranje korisničke podrške.

Sigurnost glavni prioritet

Pejković u videu pojašnjava da se vozilo može samostalno kretati i funkcionirati čak i bez internetske veze. Opremljeno je raznim senzorima, uključujući LiDAR, radar i kamere, a za navigaciju koristi i precizne HD karte.

U prijelaznoj fazi, odnosno dok se sigurnosni vozači još uvijek nalaze u vozilima, sustav je dizajniran tako da u slučaju nejasnih situacija može zatražiti pomoć operatera, koji tada vozilu može odobriti ispravnu radnju, primjerice odobriti da je određeni prolaz siguran. Pejković pritom naglašava da operater ne može izravno preuzeti kontrolu nad vozilom.

U videu Pejković navodi da je glavni prioritet sigurnost. "Temelj svega je, naravno, sigurnost. Ako je vožnja toliko sigurna da zaboravite da ste u autonomnom automobilu, onda smo postigli cilj. Nakon toga slijede nadogradnje, pa možemo proizvesti automobil kakav smo predstavili, dvosjed, bez volana i svega ostalog, s ljepšim interijerom i većim zaslonom", objašnjava Pejković.

Dodaje da je poanta da vas automobil sigurno preveze od točke A do točke B, a da se putnik pritom osjeća sigurno. Isto tako, u videu se dodaje da zasad putnici moraju izlaziti na desnu stranu, jer se lijeva vrata ne mogu otvoriti iz sigurnosnih razloga.

