Zagrebom vozi prvi robotaksi u Europi! Stručnjak upozorava: 'Nisu drugi bili toliko glupi'

Stigao je i taj dan – prvi put u Europi komercijalno vozi robotaksi, i to u Zagrebu. Mogu ga, doduše, naručiti samo oni koji su se ranije prijavili na listu čekanja. Vozi autonomno, ali u njemu ipak sjedi operater jer bez čovjeka za volanom vožnja u Europi još nije dozvoljena. Iz tvrtke Mate Rimca javili su da to nije dio projekta za koji su od EU-a dosad povukli 90 milijuna eura, nego tek prijelazna faza. Zagrebačkim ulicama još ne vozi Verne, onaj futuristički dvosjed u koji operater ni ne stane.

Nije Jeti ni Bigfot, nije ni mitsko čudovište iz Loch Nessa već Rimčev Verne, prvi komercijalni autonomni taxi u Europi. Može se naručiti preko Verne stranice, uskoro će se moći i preko Uber aplikacije. Promo cijena vožnje trenutno je dva eura.

"Zagreb je prvi grad u Europi koji će imati takvo nešto prema svemu sudeći, i evo ga, nakon Azije i Amerike, konačno da se nešto tako događa i u Europi i po meni je to bitan događaj", kaže tech novinar Dragan Petric.

'Ostale države nisu bile toliko glupe ili spore'

Zbog EU direktive, vožnju još uvijek nadgleda čovjek za volanom, iliti operater, ali autom upravlja umjetna inteligencija. Zasad vozi na području šireg centra Zagreba i zračne luke i to od 7 do 21 sat. Htjeli smo i sami isprobati vožnju robotaxijem, ali zasad ništa od toga. U Vernu su nam rekli da postoji lista čekanja, poslali smo mail pa ćemo valjda i mi jednom doći na red.

I tako se vozilo koje se donedavno činilo kao znanstvena fantastika postalo realnost.

"Fantastično je, naravno da bi se provozao. Zvuči mi futuristički, ali i prilika za avanturu", kaže Dario iz Zagreba i dodaje da ga ne bi bilo strah.

"Da mi se žuri da mi je to jedina opcija bi probala, da bi mi bio prvi izbor - ne", kaže Ana iz Zagreba.

Vožnja Verna stavit će nas na svjetsku kartu, ali uz veliki rizik, upozorava auto moto stručnjak. Vrlo je skeptičan oko cijelog projekta koji se mijenjao i oko kojeg, kaže, nema nikakve transparentnosti.

"Ostale države nisu bile toliko glupe ili spore da nisu htjele tu uslugu integrirati u svoj sustav već su bile prilično oprezne budući da je pitanje odgovornosti od štete i odgovornosti kod takvih autonomnih vozila vrlo kompleksno pitanje koje nije moguće riješiti preko noći", kaže Kristijan Tićak.

Hrvatska je, kaže, ekspresno mijenjala zakon kako bi se omogućila ovakva vožnja van kontroliranih uvjeta, na pravim cestama i to može biti dvosjekli mač - upozorava.

"S jedne strane je to bio, možemo reći, vizionarski potez, a s druge strane to može biti i loš potez, ako se dogodi nezgoda, a ona će se i dogoditi, a onda će se otvoriti pitanje odgovornosti", kaže Tićak.

'Mislim da u Zagrebu to ne bude funkcioniralo'

Zanimljivo, iako je Rimac za Verne dosad povukao 89 milijuna eura iz europskih fondova za razvoj robotaxija, ovaj su odvojeni projekt, kažu u Vernu, razvili s privatnim ulagačima, Uberom i kineskim Pony AI-om. Za vlastiti projekt prošli su mjesec zatražili još jednu odgodu.

"Jasno mi je da moraju imati kooperante, sav taj sustav autonomne vožnje košta milijarde i ne može se to samo tako razviti tako da mi je potpuno logično da se morao uzeti neki sustav koji već je na nekakvoj razini razvijenosti", kaže Petric.

Za sada ništa ni od futurističkog dvosjeda koji je prije dvije godine na velikom eventu otkazao poslušnost. Taj Verne nema volan, papučice, mjenjač i vozača; ali ima 17 zvučnika, u njemu će putnici birati miris auta, gledati filmove i na kraju bi on trebao zamijeniti ovoga koji trenutno vozi Zagrebom.

"Hoćemo li se onda 2026. voziti robotaxijem? Radimo sve, svaki dan da to dostignemo", rekao je Rimac u listopadu 2024. godine.

Uvjetno rečeno, Rimac je ovo obećanje ispunio i to Zagreb stavlja uz bok Los Angelesu, Las Vegasu ili kineskim gradovima u kojima već voze robotaxiji. Neki poput onih u Wuhanu već su zbog kvara otkazali poslušnost i odjednom svi stali. Pa je jasno koliko robotaxiji mogu stvoriti problema, iako bi generalno trebali biti puno sigurniji od vozila kojima upravljaju ljudi.

"Mislim da u Zagrebu to ne bude funkcioniralo. Prevelika gužva, infrastruktura loša mislim. Ne može to umjetna inteligencija sve pohvatati? Ja mislim da ne", smatra Dražen iz Zagreba.

Jedni su oduševljeni, drugi skeptični, no robotaxi je tu. Zasad s vozačem koji sve nadgleda, ali to je tek prvi korak. Ako se pokaže pouzdanim i sigurnim - pitanje je vremena kada će umjetna inteligencija postati dovoljno inteligentna da vozi posve sama.