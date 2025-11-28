Mate Rimac napokon pokazao gdje su naši milijuni: Pogledajte video iz Svete Nedelje

"Do 12. mjeseca trebali smo pokazati 60 prototipova robotaksija. I evo ih. Svi su tu i par više", kazao je u najnovijoj objavi na svom Facebook profilu Mate Rimac, poznati inovator i poduzetnik koji je za projekt robotaksija dobio 180 milijuna eura javnog novca.

Njegov Project 3 Mobility (P3M) proizveo je preko 60 prototipova robotaksija, kaže Rimac u svojoj objavi. Riječ je o prototipovima u raznim fazama razvoja i za razne namjene. "Za testiranje sigurnosti, crash testove, zračne tunele, komfor, vibracije, dugovječnost, potrošnja i tako dalje", navodi.

Rimac kaže i kako smatra da je robotaksi ili autonomna vožnja sigurnija od ljudskog vozača, te da postaje sve sigurnija i bolja, ali da je unatoč tome nemoguće isključiti nesreće.

"Tako da je potrebno te aute testirati i na crash testove. Neki su to već i prošli ovdje. Znači želimo da, ako dođe do nesreće, za koju smatramo da je vrlo mala vjerojatnost, hoćemo da se ne može desiti ozbiljna ozljeda ovim automobilima, da možemo biti potpuno sigurni i opušteni u korištenju njih", rekao je.

'Htio sam raščistiti jednu stvar...'

Rimac je želio "raščistiti još jednu stvar", a to su medijski natpisi da su Rimac Automobili od poreznih obveznika dobili 300, 500 ili 900 milijuna eura.

"Da budemo vrlo precizni i jasni. Mi smo povukli od Europske unije 89,7 milijuna eura za robotaksije. Privatni investitori uložili su 104 milijuna eura u robotaksije. U cijelu Rimac grupu su investirali uz tih 104 milijuna, milijardu eura privatnih investicija. Ukupno smo manje od 10% od ukupne investicije koja je ušla u Rimac grupu povukli iz nekakvih javnih sredstava."

"Za deployment robotaksija, ne samo u Zagrebu, jer to nam je samo prvi korak. Mi želimo to raditi i u mnogim drugim zemljama i gradovima u Europi i van Europe, trebat ćemo stotine milijuna eura koje ćemo isto tako privući od privatnih investitora, kao što smo i za sve do sad što smo radili, kao što smo i za razvoj Nevere i Bugattija i izgradnju Rimac kampusa, sve financirali sa sredstvima naših privatnih internacionalnih investitora. Tako ćemo nastaviti i sa Vern robotaksijem."

Rimac: Ubuduće ćemo sve od privatnika

Inovator iz Svete Nedelje kaže da će sva sredstva koja njegova tvrtka bude trebala ubuduće biti prikupljena od privatnih investitora.

"Iako možda suludo zvuči da će se u Hrvatskoj izgraditi ovakva priča, gdje će se hrvatska firma boriti u svjetskim okvirima u novoj tehnologiji, koja je tehnologija budućnosti. Mislim da smo već par puta dokazali da nešto što je možda zvučalo potpuno suludo kada je netko prije 15 godina rekao da će se u Hrvatskoj razvijati i proizvoditi najsnažniji, najbrži električni auti na svijetu, Rimac Nevera.

Koliko god neki to omalovažavali, to je danas slučaj. Da je netko rekao prije 10 godina da će se novi Bugatti razvijati i proizvoditi u Kerestincu, i to bi zvučalo suludo. Isto kao što zvuči suludo da u Hrvatskoj razvijamo i proizvodimo baterije za najnovije Porschee, BMW-e i tako dalje", rekao je.

"Zagreb je prvi korak, a onda iz Zagreba u cijeli svijet. I nadam se da ćemo zajedno biti svi malo optimističniji i vjerovati jedni drugima malo više", zaključuje.

