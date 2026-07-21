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Emotivna objava Dine Bešlića slomila srca pratitelja: 'U moru tuge vi ste moja snaga'

Emotivna objava Dine Bešlića slomila srca pratitelja: 'U moru tuge vi ste moja snaga'
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ove godine obitelj Bešlić pogodio je još jedan težak gubitak, nakon što je preminula i Dinina majka, ostavivši iza sebe neutješnu obitelj i brojne prijatelje

21.7.2026.
8:21
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
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Dino Bešlić, sin legendarnog bosanskohercegovačkog pjevača Halida Bešlića, dirnuo je brojne pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama. Uz fotografiju sa svojom djecom podijelio je poruku koja svjedoči koliko mu upravo oni predstavljaju najveći oslonac u najtežim životnim trenucima.

"U moru tuge vi ste moja snaga, sreća, ma sve. Voli vas babi", napisao je Dino uz fotografiju svojih mališana.

Emotivna objava Dine Bešlića slomila srca pratitelja: 'U moru tuge vi ste moja snaga'
Foto: Instagram story

Teško razdoblje za cijelu obitelj

Njegova objava dolazi nakon izuzetno teškog razdoblja za obitelj Bešlić. U listopadu prošle godine preminuo je njegov otac Halid Bešlić, glazbena legenda čije su pjesme obilježile generacije i čiji je odlazak rastužio mnogobrojne obožavatelja diljem regije.

Emotivna objava Dine Bešlića slomila srca pratitelja: 'U moru tuge vi ste moja snaga'
Foto: Zvonimir Coric/PIXSELL

Bol nije stala na tome. Ove godine obitelj Bešlić pogodio je još jedan težak gubitak, nakon što je preminula i Dinina majka, ostavivši iza sebe neutješnu obitelj i brojne prijatelje.

Upravo zato Dinine riječi imaju posebnu težinu. Iz njegove objave jasno je koliko mu ljubav njegove djece pomaže da lakše podnese bol i pronađe snagu za nastavak života.

Dino BešlićHalid Bešlić
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