Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'

Dino Bešlić, sin legendarnog pjevača Halida Bešlića, na svom Instagram profilu se prisjetio preminulih roditelja povodom svog rođendana. U emotivnoj objavi izrazio je tugu i bol zbog velikog gubitka roditelja te što ne mogu biti zajedno na njegov dan.

Putem Instagram Storyja objavio je zajedničku fotografiju Halida i Sejde Bešlić uz dirljivu poruku posvećenu oboma. Opisao je koliko mu je teško što ne može rođendan proslaviti s njima i kako mu puno nedostaju.

"Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebao bi biti najsretniji. Danas mi je rođendan i prvi na kojem niste vas dvoje, da me nazovete i kažete: 'Sine, sretan rođendan i što da ti kupimo', iako sam već odavno stari kenjac", napisao je Dino.

Foto: Nidal Saljic/POOL/PIXSELL

Dodao je kako mu nakon gubitka nikada ništa više neće biti isto i kako moli Boga da im podari lijep zagrobni život te se na kraju objave potpisao.

Podsjetimo, pjevač je preminuo 7.listopada 2025. godine u 72. godini života, dok je njegova supruga preminula samo nekoliko mjeseci nakon toga, 1.lipnja ove godine u 75. godini života. Sejda je nakon smrti pokopana pokraj Halida na groblju Bare u Sarajevu.