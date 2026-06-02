SHRVAN JE /

Emotivna objava Halidovog sina nakon odlaska majke tjera suze na oči

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dino Bešlić na svom je Instagramu objavio fotografiju s roditeljima, a riječi koje je napisao posebno su ganutljive

2.6.2026.
9:01
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
"Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno", napisao je Dino Bešlić (35) uz crno bijelu fotografiju sa ocem Halidom Bešlićem i majkom Sejdom Bešlić.

Foto: Dino Bešlić/Instagram/Screenshot

Fotografija snimljena u bolnici dirljivo svjedoči o posljednjim zajedničkim danima Halida i njegove Sejde. Iako su zbog narušenog zdravstvenog stanja bili hospitalizirani na istom odjelu sarajevske bolnice, dijelio ih je tek jedan zid. 

"Eto mene brzo kod tebe, stari moj", navodno je izgovorila Sejda nakon što su joj priopćili da je Halid preminuo.

Nakon što je legendarni bosanskohercegovački glazbenik preminuo u listopadu 2025. godine, jučer je, manje od godinu dana poslije, preminula i njegova supruga Sejda, čime je zatvorena jedna od najdirljivijih ljubavnih priča regionalne glazbene scene.

Kao sin jedinac, Dino Bešlić svoje je roditelje posebno razveselio 2014. godine podarivši im unuke, blizance Lamiju i Belmina-Kana.

Kad su došli na svijet glazbenik je izjavio da mu je to "jedna od najvećih životnih radosti": "Ovaj utorak ću zauvijek pamtiti. Bitniji mi je čak i od dana kada se rodio moj sin Dino. Najvažnije je da su Mahira i bebe dobro, da su zdravi i da se lijepo osjećaju", rekao je tada presretni djed Halid za bosanskohercegovačke medije.

 

Dino BešlićHalid BešlićSejda Bešlić
