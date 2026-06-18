Emotivne scene u LA-u: Hit Halida Bešlića odjekivao pred ključni susret Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina večeras igra jednu od najvažnijih utakmica na Svjetskom prvenstvu, a uoči dvoboja sa Švicarskom atmosfera među navijačima i reprezentativcima dosegnula je novu razinu.

U Los Angelesu se tijekom posljednjih priprema mogla osjetiti posebna energija. Nogometaši Bosne i Hercegovine odradili su zagrijavanje u opuštenom raspoloženju, dok su brojni navijači već satima prije početka utakmice počeli stvarati ozračje kakvo se očekuje samo na najvećim sportskim pozornicama.

Posebnu pažnju privukao je glazbeni odabir tijekom treninga. S razglasa se čula pjesma "Ljiljani" Halida Bešlića, jedna od onih skladbi koje su godinama povezane s velikim trenucima bosanskohercegovačkog sporta. Poznati stihovi brzo su pronašli put do navijača koji su ih pjevali u glas, dodatno podižući atmosferu pred početak susreta.

Snimke iz Los Angelesa ubrzo su preplavile društvene mreže, gdje su brojni navijači istaknuli kako upravo ovakvi prizori najbolje pokazuju koliko emocija i zajedništva prati reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svakom koraku.

Pred izabranicima Sergeja Barbareza sada je veliki izazov. Nakon osvojenog boda protiv Kanade u prvom kolu, utakmica protiv Švicarske mogla bi imati ključnu ulogu u borbi za plasman u nokaut fazu natjecanja.

Ako je suditi prema atmosferi koja vlada među navijačima i unutar reprezentacije, motiva neće nedostajati. Los Angeles je već spreman za nogometni spektakl, a navijači Bosne i Hercegovine vjeruju da bi večer pred njima mogla donijeti još jedan trenutak za pamćenje.