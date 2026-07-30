Veljko iz 'Divljih pčela' javio nam se s drugog kraja svijeta: 'Završio sam među oblacima'

Nakon mjeseci provedenih pred kamerama RTL-ove hit serije Divlje pčele, glumačka ekipa krajem lipnja otišla je na zasluženi predah.

Dok su se mnogi posvetili obitelji ili ljetovanju, glumac Matija Kačan, kojeg gledatelji prate u ulozi konobara Veljka, odlučio je učiniti nešto sasvim drukčije. Spakirao je tek ono najnužnije i potpuno sam otputovao na mjesec dana na drugi kraj svijeta, u Kinu.

Foto: Matija Kačan

Sasvim sam s ruksakom na leđima

Već prije polaska znao je da ovo neće biti klasično turističko putovanje. Tada nam je rekao:

"Putovat ću s minimalno prtljage. Namjerno ne želim nositi puno stvari sa sobom jer mi je draže sve ono što će mi stvarno trebati kupiti tamo, a usput donijeti kući i neke predmete koji će me podsjećati na to putovanje. Nekako mi je ljepše kad se i uspomene skupljaju putem, a ne kad ih unaprijed isplaniraš", rekao nam je uoči puta.

Foto: Matija Kačan

Sad nam se javio iz Kine, u kojoj će provesti još dva i pol tjedna, prepun dojmova, i priznao da ga je ta golema zemlja iznenadila na svakom koraku.

"Na ovom putovanju kroz Kinu shvatio sam koliko je teško ovu zemlju opisati jednom riječju. Svaki grad u kojem sam bio kao da pripada nekoj drugoj državi. Kultura je ista, ali ritam života, arhitektura, priroda i atmosfera potpuno su različiti."

'Šangaj izgleda kao da je stigao iz budućnosti'

Prva postaja bio je Šangaj, grad koji ga je ostavio bez daha.

"Grad izgleda kao da je stigao iz budućnosti. Neboderi, svjetla, brzina i energija ostavljaju snažan dojam. Sve funkcionira nevjerojatno organizirano, a osjećaj je kao da ste zakoračili nekoliko desetljeća unaprijed."

Foto: Matija Kačan

Nakon futurističkog Šangaja uslijedio je Chengdu, no ondje nije pronašao ono što je tražio.

"Mnogi ga obožavaju upravo zbog opuštenog načina života, ali meni je bio malo previše miran. Nakon energije Šangaja nedostajalo mi je više gradske vreve i dinamike. Zadržao sam se kratko jer sam shvatio da me ipak više privlače urbaniji gradovi puni života."

Kiša i magla pokvarile su veliki plan

Najveća avantura čekala ga je u Ya'anu, gdje je namjerno pobjegao od velikih metropola kako bi upoznao mirniju stranu Kine. Plan je bio obići poznata čajna polja i uživati u prizorima po kojima je taj kraj poznat, no priroda je imala sasvim drugačije planove.

Foto: Matija Kačan

"Kiša je padala gotovo bez prestanka, a magla je bila toliko gusta da se nije vidjelo gotovo ništa. Pomislio sam: 'Nema veze, popet ću se na planinu Mengding, gore će sigurno biti bolje.' Naravno, bilo je još gore. Što sam se više penjao, to su kiša i magla bile sve gušće. Na kraju sam praktički stigao među oblake, ali od pogleda nije bilo ništa. Tako da iz Ya'ana nemam fotografiju spektakularnih plantaža čaja, nego odličnu priču i još bolji razlog da se jednog dana vratim."

Chongqing ga je potpuno osvojio

Trenutačno boravi u Chongqingu, gradu koji ga je, kaže, osvojio već na prvi pogled.

Foto: Matija Kačan

"Moram priznati da mi je zasad upravo on najveće otkriće putovanja. Nisam ga još ni stigao cijelog istražiti, ali već sada znam da bih ovdje mogao ostati puno dulje. To je grad koji vrvi životom, s impresivnom arhitekturom, mostovima, rijekama i ulicama koje kao da prkose logici. Svaki kutak izgleda drugačije i stalno imate osjećaj da vas iza sljedećeg zavoja čeka nešto novo. Upravo takve gradove volim – urbane, živahne i puni energije."

Ljudi su ga oduševili više od znamenitosti

No, nisu ga osvojili samo gradovi.

"Ono što me možda i najviše oduševilo jesu ljudi. Izuzetno su susretljivi i uvijek spremni pomoći, čak i kada se ne razumijemo. Dovoljni su osmijeh, nekoliko riječi kineskog koje sam naučio i malo dobre volje da se sporazumijemo. Upravo su ti mali susreti ono što putovanje čini posebnim."

Foto: Matija Kačan

Naravno, nije sve prošlo bez izazova. Putovanje kroz Kinu značilo je i svakodnevno izlazak iz zone komfora.

"Snalaženje bez interneta, jezična barijera i potpuno drugačiji način funkcioniranja natjeraju vas da izađete iz svoje zone komfora. Upravo zbog toga svako novo iskustvo ima još veću vrijednost."

Foto: Matija Kačan

'Imam osjećaj da sam tek zagrebao površinu'

Na kraju putovanja, ili barem njegova dosadašnjeg dijela, Kačan priznaje da je Kina daleko nadmašila njegova očekivanja.

Foto: Matija Kačan

"Što više putujem Kinom, to više shvaćam koliko je ova zemlja raznolika. Nije samo zemlja velikih gradova i tehnologije, nego i prekrasne prirode, bogate tradicije i ljudi koji rado dijele dio svoje svakodnevice s putnicima. A ja imam osjećaj da sam tek zagrebao njezinu površinu."

Matija će tako iz Kine kući donijeti puno više od suvenira - priče koje se, kako je i sam priželjkivao prije puta, nisu mogle isplanirati.