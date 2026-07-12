Sve ostavlja i odlazi: Gdje to 'Veljko' bježi ovog ljeta? 'Idem na mjesec dana, sam samcat'

Nakon mjeseci intenzivnog rada pred kamerama, glumačka ekipa RTL-ove hit serije 'Divlje pčele' privremeno je završila snimanje druge sezone i napokon uhvatila kratki predah. Ipak, pauza neće dugo trajati jer ih već na jesen očekuje povratak na set i nastavak rada na jednoj od najgledanijih domaćih serija.

Dok su kamere nakratko ugašene, glumci su se vratili svakodnevici, obiteljskim obavezama i zasluženom odmoru. Kako provodi ljeto daleko od seta otkrio nam je glumac Matija Kačan, kojeg gledatelji u seriji prate u ulozi konobara Veljka.

Foto: RTL

Snimanje Divljih pčela je završilo. Kako ćete, gdje i s kim provesti ljetnu pauzu i veselite li joj se više nego inače?

Veselim joj se baš zato što je iza mene jedna intenzivna godina. Snimanja su predivna, ali traže puno energije i vremena pa se čovjek zaželi malo usporiti. Planiram provesti vrijeme s obitelji i prijateljima, ali najveće uzbuđenje mi je putovanje koje me čeka. Uvijek volim otići negdje gdje znam da ću doživjeti nešto novo. Mislim da su putovanja jedan od najboljih načina da napuniš baterije, ali i da se vratiš bogatiji za neka nova iskustva i poglede na svijet.

Foto: RTL

O kakvom putovanju je točno riječ? Ne idete valjda negdje predaleko...

Ove sam godine odlučio napraviti nešto što već dugo želim - otići na mjesec dana u Kinu...Šangaj, Hong Kong, Wuhan. I to idem sam. Putovat ću s minimalno prtljage. Namjerno ne želim nositi puno stvari sa sobom jer mi je draže sve ono što će mi stvarno trebati kupiti tamo, a usput donijeti kući i neke predmete koji će me podsjećati na to putovanje. Nekako mi je ljepše kad se i uspomene skupljaju putem, a ne kad ih unaprijed isplaniraš. Šangaj će mi biti baza, a od tamo ću istraživati druge dijelove Kine, uglavnom vlakovima jer me baš privlači njihova mreža brzih željeznica. Ako putem osjetim da je pravi trenutak, možda odem i do Tajvana ili Japana, ali ne želim si nametati raspored. Više volim da putovanje ima svoj prirodan ritam. Kako godine prolaze, sve više cijenim iskustva koja te na neki način obogate. Ne privlači me ideja da u mjesec dana obiđem što više znamenitosti i napravim što više fotografija. Puno mi je zanimljivije upoznati način života ljudi, njihove navike, kulturu, hranu i svakodnevicu. Volim sjesti u lokalni kafić, prošetati kvartovima koji nisu na turističkim razglednicama i jednostavno promatrati kako grad diše.

Kina me već dugo intrigira jer je potpuno drukčija od svijeta na koji smo navikli. Mislim da je zdravo s vremena na vrijeme maknuti se iz vlastite rutine i otići negdje gdje si ti taj koji mora učiti i prilagođavati se. Takva putovanja uvijek ti prošire perspektivu, a to mi je danas puno vrijednije od toga da samo mogu reći kako sam negdje bio.

A hoće li ovo ljeto biti rezervirano isključivo za odmor i putovanje po Kini ili vas čekaju ipak i neki poslovni angažmani?

Bit će kombinacija. Volim odmoriti, ali iskreno, ne znam dugo biti bez posla. Sretan sam što već ima zanimljivih planova za dalje, ali ovaj put želim pronaći dobar balans. Mislim da je važno maknuti se iz rutine, vidjeti nešto novo i vratiti se s malo drugačijom perspektivom. U mom poslu svako novo iskustvo kasnije negdje pronađe svoje mjesto.

Foto: Rtl

Kakav ste tip na godišnjem odmoru - volite li aktivan odmor i istraživanje ili vam je idealan scenarij ležaljka, knjiga i isključen mobitel?

Definitivno aktivan. Nisam baš čovjek koji može deset dana provesti na istoj ležaljci. Volim hodati, istraživati, penjati se na vidikovce, isprobavati lokalnu hranu, razgovarati s ljudima i osjetiti atmosferu mjesta u kojem sam. Privlače me različite kulture i način na koji ljudi žive. Naravno da godi i koji sat mira uz more ili bazen, ali meni je najbolji odmor onaj nakon kojeg imam osjećaj da sam stvarno nešto doživio.

Postoji li destinacija na koju se uvijek rado vraćate tijekom ljeta ili svake godine volite istražiti nešto novo?

Našu obalu stvarno obožavam i uvijek joj se rado vraćam. Mislim da imamo mjesta koja mogu konkurirati bilo kojoj svjetskoj destinaciji. Baška Voda je uvijek moj dalmatinski mir i dom i gen, ali jednako me veseli otkrivanje i nečeg novog. Nisam od onih koji moraju imati isplaniran svaki dan. Najdraže mi je doći negdje, krenuti istraživati bez velikih očekivanja i pustiti da me put sam odvede. Ove godine se nadam da ću otkriti puno zanimljivih mjesta u tom dijelu Azije, upoznati različite kulture, probati stvari koje nikad prije nisam i jednostavno upijati nova iskustva. Mislim da upravo takva putovanja čovjek najduže pamti.

Foto: RTL

Hoće li vam ovog ljeta ipak malo nedostajati ekipa sa seta ili vam je sada ipak najvažnije malo usporiti i napuniti baterije?

Najviše će mi nedostajati ljudi. Kad mjesecima gotovo svaki dan provodiš s istom ekipom, stvarno postanete mala obitelj. Dijelite stres, umor, smijeh i lijepe trenutke i to stvori posebnu povezanost. Ali baš zato znam koliko je važno nakon takvog perioda malo stati, odmoriti glavu i vratiti se s novom energijom. Vjerujem da se tada čovjek vrati još motiviraniji.

Imate li neko malo ljetno zadovoljstvo kojem se posebno veselite, a za koje tijekom snimanja jednostavno niste imali vremena?

Iskreno, veselim se svim onim malim stvarima koje tijekom snimanja često uzimamo zdravo za gotovo. Jutarnjoj kavi bez žurbe, treningu kad ne gledam na sat, dugim večerama s prijateljima i tome da mogu spontano odlučiti kamo ću taj dan otići. Volim osjećaj kad nema rasporeda i kad dan može krenuti u potpuno neplaniranom smjeru.