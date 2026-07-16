Ovako je Amar Bukvić iz 'Divljih pčela' izgledao prije 7 godina: Razveselio pratitelje objavom

Jedan od omiljenih domaćih glumaca, Amar Bukvić (45), iznenadio je pratitelje novom objavom na Instagramu. Objavio je fotografiju snimljenu tijekom ljeta 2019. godine, uz kratak opis: "Summer edition 2019. Glumac na fotografiji sjedi uz more, u ležernom izdanju s tamnim sunčanim naočalama, dok pozadina odiše pravim mediteranskim ugođajem.

Objava je ubrzo prikupila stotine lajkova te komentare oduševljenih pratitelja. "Tko je taj mršavac?", našalila se jedna pratiteljica, dok su drugi komentirali srca i emotikone vatre.

Povratak u bezbrižne dane

Iako nije otkrio gdje točno je fotografija nastala, morem i suncem podsjetio je pratitelje na bezbrižne ljetne dane. Amar inače s pratiteljima ne dijeli često detalje iz privatnog života, no s vremena na vrijeme obraduje obožavatelje uspomenama iz osobne arhive ili fotografijama s putovanja i snimanja

Gledatelji u nestrpljivom iščekivanju novih epizoda

Podsjetimo, glumac u RTL-ovoj hit seriji "Divlje pčele" utjelovljuje Tomu Domazeta, lika koji je na gledatelje odmah ostavio upečatljiv utisak. Njegova izvedba i dramatične scene osvojile su publiku, a svi s nestrpljenjem iščekuju nastavak serije i nove zaplete koji ih očekuju u novoj sezoni.