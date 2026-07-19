Motor, Korčula, miris mora i borova je sve što mu treba: 'Mobitel ostavim doma, šta će mi?'

Nakon mjeseci intenzivnog snimanja RTL-ove serije 'Divlje pčele', glumci su napokon zamijenili filmski set morskom obalom i zasluženim odmorom. Prije nego što ih na jesen ponovno okupe kamere, svatko je krenuo svojim putem. Glumac Alan Blažević, kojeg gledatelji prate kao beskrupuloznog Antu Vukasa, otkrio nam je kako izgledaju njegovi ljetni dani kada se reflektori ugase.

Ljeto između Splita i Korčule

Ovoga ljeta popularni splitski glumac najveći dio vremena provest će u svojoj Dalmaciji.

"Bit ću između Splita i Korčule. Čekam odgovor za jedan veliki projekt pa bi mi to moglo malo poremetiti planove, ali zasad sam ovdje dolje."

Foto: Privatna arhiva

Korčula mu nije slučajan izbor. Supruga je Korčulanka pa je Vela Luka već godinama njihova ljetna baza, mjesto na kojem najlakše pobjegne od užurbanog ritma svakodnevice.

"U Veloj Luci imamo našu vikendicu, kamenu kuću."

Nakon intenzivnih mjeseci snimanja priznaje da se odmoru veseli možda i više nego prijašnjih godina.

"Apsolutno. Kad živite uz more, nekako ga uzimate zdravo za gotovo. Ali kad se maknete, kad vas posao potpuno okupira i nemate vremena, onda shvatite koliko vam zapravo nedostaje. Veselim se onome što Talijani zovu dolce far niente – slatkoći nerada."

More je moj prirodni habitat

Iako uživa u prirodi i rado odlazi u Istru ili na austrijska jezera, more mu je najdraže.

"Evo ja nikako ne bih planinario. Nisam Slovenac, nemam taj gen", govori kroz smijeh. "Volim prirodu, Austriju i jezera, ali more mi je ipak prirodni habitat."

Foto: Privatna arhiva

Na godišnjem odmoru nije od onih koji će cijeli dan provesti na ležaljci.

"Ne mogu se predugo peći na suncu, odmah se osjećam kao kokoš na roštilju. Više volim biti aktivan – plivati, baviti se nekim sportom, malo se družiti pa opet u more. I kada putuje van Hrvatske više volim gradska putovanja nego plaže. Obožavam istraživati gradove, arhitekturu i muzeje."

'Nema ljepše nego doma'

Ako ga posao ipak ne pozove na set, uz Split i Korčulu planira provesti desetak dana i u Istri.

"Svake godine iznajmimo kuću u Istri na tjedan ili deset dana. Uvijek smo ljeti na našoj obali"

Iako su tijekom ljeta posjetili i Italiju, Francusku te Španjolsku, zaključak je uvijek isti.

"U srpnju i kolovozu tamo su strašne gužve. U srcu sezone nema ljepše nego kod nas."

Putovanja, dodaje, ipak ne izbjegava, ali ih radije ostavlja za mirnije razdoblje godine.

"Volim putovati,ali u svibnju i rujnu. Tada Francuska ima sasvim drugu čar. Ali srce sezone uvijek provodimo doma. Domaće je domaće, a i ostavljamo euro kod kuće."

Mobitel ostaje u kući, a cvrčci rade svoje

Na moru voli zaroniti, ali isključivo na dah.

"Ronim kad uhvatim vremena, ali bez boce. Ribarenje ipak prepuštam prijateljima."

Foto: Privatna arhiva

Na pitanje znači li to da je barem zadužen za roštilj, kroz smijeh odgovara:

"To svakako. Svi nešto doprinesemo pa na kraju zajedno sjednemo za stol."

Najveće ljetno zadovoljstvo ipak mu nisu aktivnosti, nego osjećaj koji ga vraća u djetinjstvo.

"Volim mirise mora i borova. To je meni bokun djetinjstva. Nekad si ih osjećao na svakom koraku, danas je previše prometa i ljudi. Na Korčuli se još uvijek možeš sakriti u neku uvalu i čuti samo cvrčke. Ti zvukovi, boje i mirisi meni su najveće ljetno zadovoljstvo."

Na otoku uspijeva napraviti ono što danas rijetkima polazi za rukom - potpuno zaboraviti na mobitel.

"Mobitel ostavim u kući. šta će mi? Uopće ga ne nosim sa sobom. Da me netko nazove i kaže da mi kuća gori u Splitu, rekao bih: 'Zovi vatrogasce, nemoj mene.' Imam dva trajekta dnevno, ako propustim jutarnji, adio Mare."

Upravo mu taj osjećaj slobode najviše znači.

"Kao da se vratim u devedesete ili početak 2000-ih, kad je sve bilo puno mirnije. Navečer samo provjerim mailove i to je to."

Roštilj, Oliver i vožnja motorom

Ljetne večeri rezervirane su za druženja na terasi njihove kuće u Veloj Luci, koja je ove godine dobila i novo ruho.

Foto: Privatna arhiva

"Napravili smo novu nadstrešnicu, kupili novi roštilj i sad je stvarno prekrasno. Ma naša taraca poziva na čašu vina u svako doba dana. Dolazit će nam i nekoliko kolega, već smo sve dogovorili."

Foto: Privatna arhiva

Posebno se veseli koncertu "Sjećanje na Olivera", koji se krajem srpnja tradicionalno održava u Veloj Luci.

"To je događaj godine. Tada u mjesto dođe oko 30 tisuća ljudi. Prava invazija."

Iako je veliki ljubitelj knjiga, ovoga ljeta možda će ipak malo odmoriti i od čitanja.

Foto: RTL

"Volim čitati, ali toliko sam posljednjih mjeseci prolazio tekstova da mi ih je preko glave. Imao sam 120 do 130 stranica samo svog teksta tjedno za naučiti."

Dodaje kako s vremenom učenje ipak postane lakše.

"Kad dobro upoznaš svoj lik, onda već možeš predvidjeti kako razmišlja pa sve ide lakše."

Foto: Privatna arhiva

Osim mora, postoji još jedna velika ljubav kojoj se svakog ljeta rado vraća.

"Motor. Vozim otkad sam imao 12 godina, tad sam 'krao' Tomosa od ujca iz garaže. Danas imam skuter i veliki motor i to obožavam."

Dok čeka odgovor na novi projekt i povratak na set Divljih pčela, Alan Blažević ovo će ljeto provesti upravo onako kako ga najviše veseli - između mora, obitelji, prijatelja i dalmatinskog mira. Nakon toga slijedi povratak pred kamere, ali do tada planira, baš u dalmatinskom stilu, usporiti i maksimalno iskoristiti svaki ljetni dan.