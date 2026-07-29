Mladić opisao pakao odvikavanja od lijeka: 'Kao da me svake sekunde udara struja'

Velšanin Meilir 'Rolo' Rowlands (21) otvoreno je progovorio o iscrpljujućoj borbi s komplikacijama koje su nastale nakon prestanka liječenja ekcema, stanja s kojim živi od rođenja. Njegovo iskustvo baca svjetlo na sindrom odvikavanja od topikalnih steroida, bolno stanje koje mu je život pretvorilo u noćnu moru, ostavljajući ga vezanim za krevet i u teškoj depresiji.

Godine liječenja dovele do noćne more

Meilir se, kao i osam milijuna Britanaca, cijeli život bori sa suhom, crvenom i nadraženom kožom. Ekcem je stanje koje može uzrokovati agoniju, a olakšanje često donose steroidne kreme. Iako su za mnoge spas, njihova dugotrajna upotreba, osobito u visokim dozama, nosi ozbiljne rizike. To se dogodilo i Meiliru iz Llandwroga u Walesu, kojem su godinama propisivane sve jače doze topikalnih steroidnih krema.

Prije tri godine, odlučio je prestati s njihovom upotrebom. Umjesto poboljšanja, uslijedio je šok. Ekcem se počeo nekontrolirano širiti na vrat i lice, područja na koja kremu nikada nije ni nanosio. Ubrzo je dobio dijagnozu: sindrom odvikavanja od topikalnih steroida (Topical Steroid Withdrawal - TSW). Liječnici su mu potom propisali imunosupresiv ciklosporin, no kada je i s njim morao prestati, bolovi su postali nesnosni. "Bio je to najizazovniji period mog života", priznao je.

'Osjećaj da koža gori i mentalni slom'

Fizička bol koju je proživljavao bila je neopisiva i ostavljala ga je budnim noćima. "Nervna bol s kojom sam se nosio onemogućavala je spavanje", ispričao je za BBC. "Osjećaj je bio kao da mi koža gori i kao da me svake sekunde udara struja. Zvuči dramatično, ali... praktički sam postao nesanica."

Ovo iscrpljujuće stanje uzelo je ogroman danak i na njegovom mentalnom zdravlju. "U početku sam bio zbunjen i pomalo uplašen onim što mi se događa. No, posljednjih nekoliko mjeseci osjećam se potpuno iscrpljeno, pogotovo nakon što sam pokušao sve moguće kako bih pomogao sebi i svojoj koži", rekao je Meilir. Nekada društvena osoba sada je vezan za krevet. "Većinu vremena bio sam prikovan za krevet, boreći se da ustanem i obavim najjednostavnije zadatke. Osjećao sam se tako depresivno. Nisam radio ništa dok su moji prijatelji izlazili i uživali u sveučilišnom životu."

Što je sindrom odvikavanja od topikalnih steroida?

Sindrom odvikavanja od topikalnih steroida, poznat i kao sindrom crvene kože, teška je reakcija koja se može javiti nakon prestanka dugotrajne upotrebe jakih kortikosteroidnih krema.

Simptomi uključuju intenzivno crvenilo, osjećaj pečenja, jak svrbež, ljuštenje kože i otekline, a mogu se pojaviti tjednima nakon prestanka terapije. Iako sve veći broj pacijenata prijavljuje ove simptome, TSW je i dalje kontroverzna tema u medicinskim krugovima, no svijest o njemu raste.

Tome doprinose i nedavna znanstvena saznanja, kao i priče pacijenata koje bacaju svjetlo na ovo iscrpljujuće stanje i potiču promjene u medicinskoj praksi.

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