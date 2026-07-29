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'PODUPIRE TERORISTIČKE AKTIVNOSTI' /

Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama

Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama
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Foto: Giuseppe CACACE/AFP/Profimedia

Durov poriče bilo kakvu krivnju

29.7.2026.
9:20
Hina
Giuseppe CACACE/AFP/Profimedia
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Ruska Federalna sigurnosna služba (FSB) objavila je u srijedu da je protiv osnivača Telegrama Pavela Durova podigla optužnicu za potporu terorističkim aktivnostima te da je za njim izdana međunarodna tjeralica.

FSB je priopćio da se optužbe odnose na Telegramov propust da ukloni materijal "koji su ukrajinske specijalne službe te terorističke i ekstremističke organizacije koristile za pripremu i koordinaciju sabotaža i terorizma, masovnih ubojstava i operacija kibernetičkih prijevara unutar Ruske Federacije".

Žele zamijeniti Telegram državnom aplikacijom

Durov i Telegram se nisu odmah oglasili. 

Telegram, šifrirana aplikacija za razmjenu poruka pokrenuta 2013. godine, tvrdi da ima više od milijardu korisnika i da se široko koristi i u Rusiji i u Ukrajini. Rusija je proteklih godina više puta pokušala ograničiti korištenje Telegrama, promovirajući vlastitu državnu uslugu razmjene poruka MAX.

Poriče krivnju

Durov je rođen u Rusiji, ali sada ima emiratsku i francusku putovnicu. Durov je osnovao i ruski ekvivalent Facebooka, VKontakte, prije nego što je 2014. prodao svoj preostali udio zbog pritiska ruskih vlasti.

Francuske vlasti istražuju Durova zbog navoda da Telegram nije adekvatno suzbijao kriminalne aktivnosti na platformi i da nije dovoljno surađivao s vlastima za provođenje zakona.

Durov poriče bilo kakvu krivnju.

RusijaFsbMeđunarodna TjeralicaTelegramPavel Durov
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