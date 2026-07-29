Omiljeni dječji junaci potiču djecu na ukusniju i uravnoteženiju prehranu

Ryder, Chase i ostatak ekipe Psića u ophodnji od sada pomažu da uravnoteženiji izbori u kupnji postanu dio svake obiteljske pustolovine. Lidl to ostvaruje partnerstvom s jednom od najpopularnijih dječjih franšiza na svijetu, koja će se po prvi put pojaviti na proizvodima Lidlovih robnih marki koje ispunjavaju nutritivne kriterije WHO-a i dodatne Lidlove kriterije. Kampanja se pokreće povodom kino premijere filma Psići u ophodnji: Dino avantura studija Paramount Pictures te je namijenjena obiteljima u 30 europskih zemalja.

Proizvodi koje djeca vole, a roditelji biraju s povjerenjem

Ukusna i uravnotežena prehrana nije uvijek jednostavna u svakodnevnom obiteljskom životu. Upravo zato cilj partnerstva jest djeci približiti kvalitetnije prehrambene izbore na njima privlačan način. Motivi Psića u ophodnji nalazit će se isključivo na proizvodima Lidlovih robnih marki koji zadovoljavaju nutritivne kriterije WHO-a te dodatne Lidlove kriterije. U sklopu partnerstva dodatno su unaprijeđene nutritivne vrijednosti odabranih proizvoda, a uključeni su i svježe voće i povrće kako bi se djecu potaknulo na raznovrsniju i uravnoteženiju prehranu.

Stefan Haensel, voditelj kvalitete i održivosti, viši potpredsjednik Lidl Stiftung & Co. KG, kaže: „Znamo koliko je važna naša uloga kao trgovca mješovitom robom u svakodnevnom životu obitelji. Razumijemo izazove s kojima se obitelji svakodnevno susreću pri pripremi ukusnih i uravnoteženih obroka za djecu. Upravo zato želimo olakšati njihovu svakodnevicu. Kampanjom Psići u ophodnji na zabavan i razigran način potičemo djecu na uravnoteženiju prehranu te nudimo proizvode kojima roditelji mogu vjerovati. Slijedimo jasno načelo: proizvodi naših vlastitih robnih marki namijenjeni djeci na police dolaze samo ako zadovoljavaju stroge kriterije koje je postavila WHO, kao i naše dodatne Lidlove kriterije. Tako činimo ukusnu i uravnoteženu prehranu jednostavnom.“

Foto: Promo

Massimo Tortora, voditelj trgovine i promocije Lidl Stiftung & Co. KG dodaje: „Kroz partnerstvo s Psićima u ophodnji koristimo snagu jedne od najpopularnijih svjetskih dječjih franšiza i međunarodnog partnera kao što je Paramount kako bismo pomogli djeci i roditeljima u donošenju ukusnih i uravnoteženih prehrambenih odluka. Tako uravnoteženiji prehrambeni izbori postaju dio svakodnevne kupnje, a posjet Lidlovoj trgovini zajednička misija za male i velike.“

Od srpnja 2026. proizvodi Lidlovih robnih marki s ambalažom namijenjenom djeci bit će dostupni isključivo ako zadovoljavaju nutritivne kriterije WHO-a i dodatne Lidlove kriterije. Time Lidl dodatno potvrđuje svoju dugogodišnju predanost odgovornom marketingu usmjerenom prema djeci – još od 2023. ne oglašava proizvode vlastite robne marke namijenjene djeci koji ne ispunjavaju navedene kriterije. Jedine iznimke odnose se na sezonske promotivne proizvode za Božić, Uskrs i Noć vještica.

Lidl konkretnim koracima podržava zdravije prehrambene navike obitelji

Čak 25 posto djece u Europi ima prekomjernu tjelesnu težinu.¹ Lidl na taj izazov odgovara ponudom proizvoda dostupnih svima i komunikacijom koja ne nameće, nego obiteljima olakšava svakodnevne prehrambene izbore. Partnerstvo je dio međunarodne strategije društveno odgovornog poslovanja „Conscious Nutrition“, koju tvrtka provodi do 2030. godine. Vodeći okvir strategije je Planetary Health Diet – znanstveno utemeljen model prehrane koji pridonosi zdravlju ljudi i očuvanju planeta.

Kampanja će se u Hrvatskoj provoditi tijekom srpnja i kolovoza te će kroz likove Psića u ophodnji promovirati prehrambene proizvode Lidlovih robnih marki te svježe voće i povrće, s ciljem poticanja roditelja i djece na ukusnije i uravnoteženije prehrambene izbore.

Više informacija o kampanji dostupno je ovdje, a video je dostupan NA LINKU.

¹ WHO Europska inicijativa za nadzor pretilosti u dječjoj dobi (COSI): izvješće o šestom krugu prikupljanja podataka, 2022.–2024. København: Regionalni ured WHO-a za Europu; 2025.