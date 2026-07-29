Bivši napadač Plavih: 'Dinamovi igrači su svjesni što su proživjeli, sada će biti drugačije'

Bivši napadač Dinama i hrvatski reprezentativac Ardian Kozniku u razgovoru za Net.hr analizirao je dramatičnu pobjedu "Modrih" od 3:2 protiv švicarskog Thuna u uzvratnoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka. Utakmica je krenula šokantno po zagrebačku momčad, koja je rano primila dva gola, a na kraju se pretvorila u pobjedu kojom su Plavi napravili novi korak prema ulasku u najelitnije klupsko natjecanje.

Šokantan početak i dvije velike pogreške

Dinamo je u utakmicu ušao s velikom željom pred svojom publikom, on uslijedio je hladan tuš i već su u 22. minuti našli u rezultatskom minusu od 0:2. Kozniku je istaknuo kako je do tog zaostatka došlo zbog velikih pogrešaka koje se na ovoj razini ne bi smjele događati.

"Dinamo je krenuo s velikom željom za pobjedom, ali ih je šokirao prvi gol. Naravno, nema gola bez greške, ali ovo su bile baš velike pogreške. Prvo izgubljena lopta na centru iz koje su primili gol iz polukontre, a onda je ubrzo stigao i drugi nakon prekida. Stvarno nije bilo lako nakon takvog početka", prokomentirao je Kozniku početak susreta.

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Crveni karton i zamjene s klupe prelomili su utakmicu

Prekretnica susreta dogodila se isključenjem protivničkog igrača. S igračem više na terenu, Dinamo je dobio priliku za potpuni povratak, a ključnu ulogu odigrao je i trener s pravovremenim izmjenama.

"Prijelomni trenutak bio je crveni karton, ali i ulazak tri igrača s klupe. To je pokazalo da Dinamo ima široku klupu. Hoxha, Topić i Kačavenda su ušli i unijeli novu živost u igru. Odmah se vidjelo da idu na sve ili ništa, napali su i potpuno zasluženo prvo izjednačili, a onda u produžecima i zabili pobjednički gol. Svaka čast Valinčiću koji je zabio fantastičan gol za 3:2", istaknuo je Kozniku.

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Što treba promijeniti za iduće pretkolo?

Iako je pobjeda tu, utakmica je pokazala i brojne slabosti koje su neoprostive u Europi.

"Gledajte, mislim da su igrači sami svjesni što su jučer proživjeli i da će sada pristup biti drugačiji. Dobro je da smo prošli ovu tešku prepreku. Vjerujem da će sada biti oprezniji i da će stručni stožer još bolje analizirati protivnika, bez obzira na to što je na papiru slabiji. To ne mora ništa značiti. Trener će sigurno postaviti igrače koji su u najboljoj formi", rekao je Kozniku pa zaključio:

"Ovo što se dogodilo jučer, i Bogu hvala da je na kraju stigla pobjeda, veliko je iskustvo. Da se izgubilo, pao bi moral. Ovako su igrači dobili još veće samopouzdanje, bez obzira na to što je bilo teško. Pobjeda se piše, a s njom je lakše ispravljati pogreške. Atmosfera je sada pozitivna i puno je lakše pripremati se za iduću utakmicu. Da se jučer ispalo, bio bi to puno veći problem."