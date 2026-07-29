Od otpisanih do heroja: Ova su dva igrača preokrenuli susret i donijeli Modrima pobjedu

Dinamo je u utorak u ludoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna preokrenuo 0-2 u 3-2 i izborio prolazak u treće pretkolo. Bila je to jedna od onih utakmica koje će ući u povijesne knjige, a dva trenutka pisat će se kao ključna.

Prvi trenutak koji će se zasigurno pamtiti nakon utakmice dogodio se u 67. minuti kada je Marco Bürki dobio nes(p)retni crveni karton nakon VAR intervencije. Drugi, onaj bitniji, dogodio se devet minuta ranije.

Domaćini su bili u ponoru, trener Kovačević tražio je čudo i na teren poslao Arbera Hoxhu, Lukasa Kačavendu i Frana Topića. A upravo su potonja dvojica ispali heroji (oba) susreta protiv Thuna.

Velika kocka

Ajmo prvo o strijelcu izjednačujućeg pogotka. Dvadesettrogodišnji veznjak imao je sve samo ne lagan put do Dinama. Kao rođeni Zagrepčanin i veliki Dinamovac počeo je u Kustošiji prije nego što je 2015. došao na Maksimir. Ondje se zadržao dvije godine prije nego što je bio otpisan. Tada Lukas nije odustao, već je otišao u Lokomotivu.

Ondje je Lukas pokazao svu raskoš svog talenta i debitirao samo mjesec dana nakon 18. rođendana – uslijedile su tri nevjerojatne sezone u kojima je mladi veznjak odigrao 64 utakmice za "drugi klub Metropole", što mu je donijelo vrijednost od pet milijuna eura na Transfermarktu.

No, u cijeloj toj priči Lukas je imao i jednu veliku nedaću – mučile su ga ozljede. Tako je 2022./23. propustio čak 23 utakmice zbog puknuća križnih ligamenata, a slično je bilo i uoči transfera u Dinamo. Ondje su, naime, na Maksimiru na liječničkom pregledu uočili probleme s koljenom, no svejedno su odlučili uzeti Lokomotivina veznjaka i "kockati se". Umjesto izravne kupnje dogovorena je posudba s pravom otkupa, a Dinamo ju je aktivirao unatoč činjenici da je Kačavenda propustio cijelu sezonu.

Mladi veznjak tako je stigao na Maksimir za samo 750 tisuća eura uz veliki upitnik iznad glave budući da je pretrpio dvije strašne operacije prije 21. rođendana. No, nije odustajao. U sezoni u kojoj je Dinamo ostao bez naslova prvaka Lukas je odigrao 32 utakmice za Plave, uključujući i svih 90 minuta protiv Celtica, prije nego što je prošle sezone "otpisan" i poslan u LASK.

Dinamo je u tu posudbu ugradio i pravo kupnje, ali ga osvajač duple krune u Austriji nije iskoristio jer su procijenili da su jedan pogodak i dvije asistencije u 18 utakmica premalen učinak u tom podvigu. Lukas se vratio u Dinamo, mnogi su pisali kako Plavi čekaju bilo kakvu ponudu kako bi ga prodali, ali je borbeni veznjak "grizao" na treninzima i izborio se za svoje mjesto u svlačionici.

Tako je Lukas ušao u sezonu kao rotacijska opcija, a tiho postao igrač koji bi mogao doprinijeti mnogo. Krase ga nevjerojatna borbenost i agresivnost, agilan je, a da ima i nogometnu inteligenciju pokazala je 67. minuta kada je upravo na njemu učinjen prekršaj nakon kojeg je Thun dobio crveni karton. Dakle, Dinamova se kocka isplatila i ozlijeđeni (i otpisani) veznjak sudjelovao je u dva ključna trenutka utakmice, uz dodatak da je bio odličan i u prvoj utakmici dvomeča sa Švicarcima.

Nevjerojatan debi

Fran Topić ima ipak nešto drukčiju priču. Dok se za Kačavendu odmalena znalo da je veliki talent, Topić je u fokus javnosti došao veoma kasno. Napadač Dinama do svoje je 18. godine igrao za Sesvete prije nego što je ojačao Dinamove juniore. Ondje je "eksplodirao", postao najbolji strijelac te kategorije u državi i izborio debi za prvu momčad Dinama.

Bila je to skromna jedna minuta protiv Lokomotive kada ga je Igor Bišćan uveo u igru umjesto Josipa Drmića. Uslijedile su mrvice protiv Slaven Belupa, pa dvadesetak minuta protiv Istre i Varaždina, a onda trenutak karijere. Igrač koji je prije godinu dana igrao za Sesvete zaigrao je u najvećem derbiju, na rasprodanom Poljudu, i to od prve minute.

Topić je protiv Hajduka odigrao 69 minuta te je do kraja sezone upisao još četiri nastupa za Dinamo. Iduće je godine otišao na posudbu u Rudeš, koji se borio ne samo za ostanak nego i za ugled, pa je Fran dobio mrvice. Dinamov napadač na posudbi na zapadu grada odigrao je 22 utakmice u kojima je zabio samo dva gola.

U Dinamu je to bio signal da ga se riješe pa su mladog napadača poslali u mostarski Zrinjski. To se pokazalo kao najbolja moguća odluka jer je Topić u Bosni i Hercegovini odigrao sezonu karijere. Zabio je devet pogodaka u 38 utakmica, a tome dodao i sedam asistencija.

Uslijedio je povratak na Maksimir gdje je, unatoč činjenici da je bio treća opcija na desnom krilu, odigrao respektabilnu sezonu u kojoj je upisao četiri pogotka i četiri asistencije u 23 utakmice. Kao i kod Kačavende, nova je sezona donijela medijske napise i navijačko zazivanje da ga se riješe, no Kovačević ga je ostavio i to mu je Topić vratio na najbolji mogući način.

U prvoj utakmici asistirao je, ali i umalo zabio za preokret u "fotofinišu", dok je u utorak opet radio "dar-mar" po desnoj strani Dinamova napada. Točka na "i" sjajnog ulaska u sezonu bila je i druga asistencija u drugoj utakmici kada je samouvjereno preuzeo loptu od Mihe Zajca i sjajnim udarcem iz kuta asistirao Lukasu Kačavendi za 2-2.

Dakle, Dinamovi su heroji dva igrača koja po mnogima nisu ni trebala biti dio Modre svlačionice, dva igrača za koje bi neki rekli da im jednostavno "nije suđeno", ali dva igrača koja su sudbinu pogledala u oči i izborila se za ono što žele. Maksimirska im publika može reći samo "Hvala" i "kapa dolje". Barem do idućeg susreta.