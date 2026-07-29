Evo protiv koga će Dinamo igrati u 3. pretkolu Lige prvaka

Nakon dramatičnog prolaska protiv švicarskog Thuna, Dinamo je osigurao mjesto u trećem pretkolu Lige prvaka. Momčad se priprema za nove izazove i s nestrpljenjem iščekuje ime idućeg suparnika, a odluka pada u srijedu u Litvi.

Litavski prvak s hrvatskim štihom

Potencijalni suparnik je litavski prvak Kauno Žalgiris, klub koji odnedavno vodi poznato lice hrvatskog nogometa, Željko Sopić. Pedesetdvogodišnji stručnjak preuzeo je klupu krajem lipnja i već u prvom europskom ispitu uspješno vodio momčad kroz prvo pretkolo, izbacivši kosovsku Dritu. Sopić, koji preferira formaciju 4-2-3-1, u svojoj momčadi ima i dvojicu hrvatskih igrača, Ivana Fiolića i Leona Krekovića, što ovom srazu daje dodatnu draž. Kauno Žalgiris u kvalifikacije je ušao neporažen u tri utakmice (jedna pobjeda, dva remija), pokazavši pritom organiziranu igru. Iako su u prosjeku postizali 1,3 gola po utakmici, pokazali su i određenu ranjivost u obrani, primivši jedan gol po susretu. Domaći teren u uzvratu daje im blagu prednost, a motiv da se na Maksimiru suprotstave Dinamu sigurno neće nedostajati.

Neugodni protivnik s Farskih Otoka

S druge strane stoji Klaksvikar Itrottarfelag, poznatiji kao KÍ Klaksvik. Riječ je o jednom od najtrofejnijih klubova s Farskih Otoka, osnovanom 1904. godine. Svoju su snagu dokazali u sezoni 2023./2024., kada su postali prvi farski klub koji je izborio nastup u grupnoj fazi nekog europskog natjecanja, točnije Konferencijske lige. I oni u ovaj uzvrat ulaze neporaženi, s još boljim učinkom od Litavaca - dvije pobjede i jedan remi u tri europska susreta. Njihova statistika otkriva čvrstu obranu, s prosjekom od samo 0,7 primljenih golova po utakmici, što sugerira da će biti tvrd orah za bilo kojeg protivnika.

Nula s Farskih Otoka seli odluku u Litvu

Prvi dvoboj ovih dviju momčadi, odigran 21. srpnja na Farskim Otocima, završio je bez pobjednika i bez pogodaka. Rezultat 0:0 sugerira taktički opreznu utakmicu u kojoj nijedna strana nije htjela preuzeti previše rizika. Klaksvik nije uspio iskoristiti prednost domaćeg terena, dok je Sopićev Žalgiris pokazao otpornost i osigurao aktivan rezultat pred uzvrat. Sada se sve seli na stadion Jonavos u Litvi, gdje će u srijedu, 29. srpnja, biti donesena konačna odluka. Detalji će presuditi tko će osigurati put u Zagreb na dvoboj s Dinamom.

Bez obzira na ishod, Dinamo će prvu utakmicu trećeg pretkola igrati na Maksimiru početkom kolovoza, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u gostima, bilo u Litvi ili na dalekim Farskim Otocima.