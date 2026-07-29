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ČUDO U ZAGREBU /

Veliki jubilej na Maksimiru: Dinamov spektakularni preokret ušao u povijest

Veliki jubilej na Maksimiru: Dinamov spektakularni preokret ušao u povijest
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo je u utakmici protiv Thuna također izborio i devetu europsku sezonu u nizu, pa je na Maksimiru bilo duplo slavlje.

29.7.2026.
7:18
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo je u utorak u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka na svom Maksimiru pobijedio švicarski Thun 3-2 nakon produžetaka i time izborio prolazak u treće pretkolo, gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja litavskog Kauna i farskog Klaksvíka.

Bila je to luda utakmica u svakom smislu te riječi, a u Dinamove povijesne knjige ući će ne samo zbog preokreta koji nas je podsjetio na Domagoja Vidu i Ludogorec, već i zbog toga što je pobjeda protiv Thuna bila stota Dinamova pobjeda na Maksimiru u domaćim utakmicama.

Osim toga, treba napomenuti kako je Dinamo pobjedom protiv Thuna izborio svoju devetu grupnu fazu europskih natjecanja zaredom, ali i postao prvi hrvatski klub koji je izborio europska natjecanja ove sezone jer Modri sada imaju zajamčenu Konferencijsku ligu, uz mogućnost da igraju i Ligu prvaka ili Europsku ligu.

 

DinamoThunLiga PrvakaMaksimir
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