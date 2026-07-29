Manji zrakoplov srušio se kod aerodroma: Pilot nije preživio nesreću

Jedna osoba poginula je u padu manjeg zrakoplova u blizini zračne luke Chandler u američkoj saveznoj državi Arizoni.

Kako piše ABC News, vatrogasci su dojavu o srušenom zrakoplovu zaprimili u utorak oko 19.50 sati po lokalnom vremenu. U suradnji s kontrolnim tornjem zračne luke utvrdili su točnu lokaciju nesreće, u blizini raskrižja cesta McQueen i Queen Creek.

Small aircraft Crashes Shortly After Takeoff at Chandler Airport in Arizona



A Piper Cherokee 180C aircraft (N9062J) crashed shortly after taking off from Chandler Municipal Airport in Arizona, prompting an emergency response at the scene.



According to initial reports, the… — FL360aero (@fl360aero) July 29, 2026

Na mjestu pada pronađen je zrakoplov s jednom osobom, koja je preminula u nesreći. Identitet pilota zasad nije objavljen.

U istragu su uključeni vatrogasci, policija, službenici zračne luke Chandler i američka Savezna uprava za zrakoplovstvo. Okolnosti pada i dalje se utvrđuju.