Manji zrakoplov srušio se kod aerodroma: Pilot nije preživio nesreću
Identitet pilota zasad nije objavljen, a okolnosti pada i dalje se utvrđuju
Jedna osoba poginula je u padu manjeg zrakoplova u blizini zračne luke Chandler u američkoj saveznoj državi Arizoni.
Kako piše ABC News, vatrogasci su dojavu o srušenom zrakoplovu zaprimili u utorak oko 19.50 sati po lokalnom vremenu. U suradnji s kontrolnim tornjem zračne luke utvrdili su točnu lokaciju nesreće, u blizini raskrižja cesta McQueen i Queen Creek.
Na mjestu pada pronađen je zrakoplov s jednom osobom, koja je preminula u nesreći. Identitet pilota zasad nije objavljen.
U istragu su uključeni vatrogasci, policija, službenici zračne luke Chandler i američka Savezna uprava za zrakoplovstvo. Okolnosti pada i dalje se utvrđuju.