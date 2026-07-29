FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SMRTONOSNI PAD u ARIZONI /

Manji zrakoplov srušio se kod aerodroma: Pilot nije preživio nesreću

Manji zrakoplov srušio se kod aerodroma: Pilot nije preživio nesreću
×
Foto: Screenshot 'X'/fl360aero

Identitet pilota zasad nije objavljen, a okolnosti pada i dalje se utvrđuju

29.7.2026.
10:45
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/fl360aero
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Jedna osoba poginula je u padu manjeg zrakoplova u blizini zračne luke Chandler u američkoj saveznoj državi Arizoni.

Kako piše ABC News, vatrogasci su dojavu o srušenom zrakoplovu zaprimili u utorak oko 19.50 sati po lokalnom vremenu. U suradnji s kontrolnim tornjem zračne luke utvrdili su točnu lokaciju nesreće, u blizini raskrižja cesta McQueen i Queen Creek.

Na mjestu pada pronađen je zrakoplov s jednom osobom, koja je preminula u nesreći. Identitet pilota zasad nije objavljen.

U istragu su uključeni vatrogasci, policija, službenici zračne luke Chandler i američka Savezna uprava za zrakoplovstvo. Okolnosti pada i dalje se utvrđuju.

Pad ZrakoplovaPoginuo PilotArizonaNesreća
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike