Masovna pucnjava u Arizoni: Ranjeno devet ljudi, policija ubila napadača

Devet osoba ranjeno je u masovnoj pucnjavi u Tucsonu u Arizoni, a policija je osumnjičenog napadača ustrijelila na mjestu događaja. Osumnjičenik je prevezen u bolnicu i nalazi se u životnoj opasnosti. Incident se dogodio u nedjelju oko dva sata ujutro u centru grada.

Policijska ophodnja začula je pucnjeve i odmah krenula prema izvoru zvuka. Osumnjičeniku su izdali više naredbi, ali nije ih poslušao pa je jedan od policajaca zapucao.

Devet ranjenih osoba prevezeno je u bolnicu, a uglavnom su zadobili ozljede udova. Policija je pozvala građane da se jave s bilo kakvim informacijama i istaknula da je riječ o velikom mjestu zločina.

Hero cops in Tucson, Arizona, stopped a gunman who opened fire on a downtown crowd, leaving nine people critically wounded in a mass shooting early Sunday. https://t.co/r8smUN3DSA pic.twitter.com/yYV8guYMp7 — New York Post (@nypost) July 19, 2026

Ukinute brojne mjere za kontrolu oružja

Guvernerka Katie Hobbs objavila je na platformi X: "Shrvana sam zbog jutrošnje masovne pucnjave u centru Tucsona." Zahvalila je policiji na brzoj intervenciji i sprječavanju još veće tragedije.

Gradonačelnica Tucsona, Regina Romero, u izjavi na Facebooku je izjavila da je grad doživio "još jedan ozbiljan i besmislen čin nasilja vatrenim oružjem".

"Laka dostupnost oružja i slabi zakoni o sigurnosti u Arizoni i dalje nas sve ugrožavaju", rekla je Romero te pozvala na stroža ograničenja posjedovanja oružja. "Zakonodavci mogu i moraju učiniti više", zaključila je.

Prema podacima neprofitne organizacije The Trace, u SAD-u je tijekom 2025. iz vatrenog oružja ranjeno najmanje 40.000 ljudi, što je u prosjeku više od 110 osoba dnevno.

Trumpova administracija pokrenula je ukidanje brojnih mjera za kontrolu oružja. Zagovornici objašnjavaju da se time propisi samo vraćaju na razinu prije mandata predsjednika Joea Bidena.

Politika o oružju u SAD-u sve se više rješava na razini saveznih država, gdje zakonodavci zauzimaju potpuno različite pristupe. Države poput Colorada, Rhode Islanda i Virginije postrožile su ograničenja na kupnju oružja, spremnike velikog kapaciteta i određene vrste poluautomatskog oružja. O mnogim od tih mjera i dalje se vode pravne bitke pred saveznim sudovima.