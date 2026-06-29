Starica zaspala na metalnoj ležaljci pored bazena, na intenzivnoj je njezi: Objavljena fotografija

Betty Lou Summer (82) iz San Tan Valleyja u Arizoni na intenzivnoj je njezi za opekline nakon što je zaspala pokraj bazena i pretrpjela teški toplinski udar te opekline koje su joj prekrivale otprilike 30 posto tijela, sve unutar jednog sata, piše abc15.com.

Summerina kći, Michelle Gabbert, rekla je da se njezina majka sama odvezla do bazena u blizini svoje kuće, jer se nedavno umirovila i planirala je provoditi dane opuštajući se uz bazen.

„Otišla se sunčati, leći, zaspala, nekako zadrijemala, a onda se onesvijestila“, rekla je Gabbert.

Prolaznici kraj bazena primijetili su da se Summer ne budi i pozvali su hitnu pomoć, koja ju je pokrila mokrim ručnicima i premjestila u hlad. Summer je 11. lipnja hitno prevezena u Medicinski centar Banner Ironwood.

Stanje Betty Lou Summer bilo je kritično po dolasku. "Bila je teško opečena i imala je plikove na prsima, rukama, nogama, trbuhu, šakama i stopalima", rekla je njezina kći Michelle Gabbert u apelu na platformi GoFundMe.

Opekline trećeg stupnja

"U početku smo mislili da ima opekline drugog stupnja, ali ispostavilo se da je imala i opekline trećeg stupnja, što je zahtijevalo kirurško uklanjanje rane i transplantaciju kože. Stavljena je na respirator i upala je u septički šok", navela je.

Međutim, njezine ozljede nisu bile uzrokovane samo visokom temperaturom i opeklinama. Vruća metalna stolica na kojoj je spavala dodatno je pogoršala stanje, doslovno joj je spržila kožu na mjestima gdje ju je dodirivala.

"Vrh malog prsta koji je dodirivao metalnu stolicu potpuno je nestao. Cijelog vrha prsta više nije bilo. Svaki dio tijela koji je dotaknuo metal na stolici bio je potpuno spržen", dodala je Gabbert u potresnoj ispovijesti.

Majci je dijagnosticirano oštećenje jetre i bubrega te je u kritičnom stanju prebačena centar za opekline u Phoenixu.

"Kad sam je vidjela u kakvom je stanju bila, stvarno nisam mislila da će se izvući", rekla je kći. Njena majka u međuvremenu je skinuta s respiratora, više nije na dijalizi i ne pokazuje znakove oštećenja mozga, no očekuje se da će ostati na intenzivnoj njezi dulje vrijeme, rekla je njezina kći.

Sredstva se prikupljaju zbog visokih medicinskih troškova liječenja.