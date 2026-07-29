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Hladan tuš za vozače na benzinskoj crpki u Zagrebu: 'Goriva nema, hvala na razumijevanju'

Hladan tuš za vozače na benzinskoj crpki u Zagrebu: 'Goriva nema, hvala na razumijevanju'
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Foto: RTL Direkt/Screenshot

Problem s dostupnošću dizela pojavio se u trenutku kada su vozače od ponoći dočekale znatno više cijene goriva

29.7.2026.
9:58
danas.hr
RTL Direkt/Screenshot
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Vozače koji su danas krenuli natočiti gorivo na Shellovu benzinsku postaju u zagrebačkom Dupcu dočekalo je neugodno iznenađenje – nije bilo dizela. Na postaji je kupce dočekala obavijest kako trenutačno nisu dostupne dvije vrste dizelskog goriva, Shell FuelSave EuroDiesel i Shell V-Power EuroDiesel.

Hladan tuš za vozače na benzinskoj crpki u Zagrebu: 'Goriva nema, hvala na razumijevanju'
Foto: Ilustracija Jurica Galoic/PIXSELL

Iz Shella su poručili da je nova isporuka dizela u dolasku, no nisu precizirali kada bi gorivo ponovno trebalo biti dostupno.

Problem s dostupnošću dizela pojavio se u trenutku kada su vozače od ponoći dočekale znatno više cijene goriva, unatoč intervenciji Vlade. Istodobno, zbog straha od daljnjeg rasta cijena i moguće nesigurnosti u opskrbi, ponovno su u fokusu i ograničenja kupnje goriva.

Hladan tuš za vozače na benzinskoj crpki u Zagrebu: 'Goriva nema, hvala na razumijevanju'
Foto: Net.hr

Gorivo od utorka znatno skuplje

Vozači benzinca će iduća dva tjedna točiti po cijeni od 1,62 eura za litru, što je osam centi više nego prije.

Dizelsko gorivo poskupjelo je 16 centi po litri te sada stoji 1,75 eura, dok je plavi dizel poskupio najviše – za 19 centi. Za litru je sada potrebno izdvojiti 1,21 euro.

Upravo je dizel posljednjih dana u središtu pozornosti zbog povremenih problema s dostupnošću na pojedinim benzinskim postajama.

INA i Petrol ograničili količinu točenja

Povremeni problemi s opskrbom dizelom pojavili su se već tijekom vikenda. Naftne kompanije tada su uglavnom objašnjavale da je riječ o logističkim poteškoćama, povećanoj potražnji ili čekanju novih isporuka.

U međuvremenu su INA i Petrol uveli ograničenje točenja goriva na 300 litara po jednom točenju.

Iz INA-e su za RTL Danas poručili kako su kao odgovoran opskrbljivač privremeno ograničili količinu goriva po transakciji kako bi očuvali kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje tijekom turističke sezone i povećane neizvjesnosti na međunarodnim tržištima.

Iz Petrola su objasnili da su "nagle burzovne promjene i izrazita volatilnost tržišta energenata nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku ponovno dovele do značajnih poremećaja na globalnom tržištu te dodatno otežale poslovanje".

Zasad nema naznaka šire nestašice

Iako zasad nema službenih informacija o širem poremećaju opskrbe gorivom, pojedinačni slučajevi poput onoga na Shellovoj postaji u Zagrebu ponovno su otvorili pitanje stabilnosti tržišta.

Vozači strahuju da bi daljnji rast cijena ili moguće poteškoće u opskrbi mogli dodatno povećati potražnju i potaknuti dio građana na stvaranje zaliha goriva.

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