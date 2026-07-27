Plavi dizel postao noćna mora za poljoprivrednike: 'Šta je 300 litara, tek dolazi najteže'

Od ponoći poskupljuju sva goriva, a najveće povećanje odnosi se na plavi dizel, čija će cijena porasti za 19 centi po litri. Poljoprivrednici upozoravaju da će ih poskupljenje pogoditi u jeku priprema za jesenske radove, dok ih istodobno brinu ograničenja pri kupnji i strah od moguće nestašice goriva.

Umjesto s mehanizacijom u poljima, brojni su poljoprivrednici danas završili na benzinskim postajama. Neposredno prije poskupljenja, do plavog dizela nije bilo lako doći.

"Ekstremno je teško, evo tu kod nas hvala Bogu došlo je jutros, mislim da je rekla gospođa 12 tisuća litara pa sad evo, koliko ljudi ima, dok se to podijeli taman, do podne i gotovi smo što se tiče goriva", kaže Dragan Erić, poljoprivrednik iz Markušice.

Poljoprivrednici upozoravaju da bez goriva nema ni rada s mehanizacijom, a upravo sada počinju intenzivni jesenski radovi. "Svaki dan nam treba gorivo za strojeve, idu jesenski radovi, treba pripremati zemlju za jesenske kulture, ograničili su nas sad na tih 300 litara."

Ograničenje guši ratare

Na ograničenje od 300 litara upozorava i Slavko Durdov iz Gradišta. "Što je 300 litara, a poslovi, sad tek dolazi najteže, žetva soje, suncokreta i ostalih kultura, dolazi priprema za jesensku sjetvu i oranje za proljeće."

Poljoprivrednici kažu kako 300 litara goriva nerijetko potroše u samo jednom danu rada, a svakodnevni odlasci na benzinske postaje stvaraju im dodatne troškove.

"300 litara je stvarno ništa, znači to svaki dan se mora ići na benzinsku tenkirati, da je dobro – nije dobro", kaže Mihael Bagarić, poljoprivrednik iz Vuke.

"Umjesto da radimo i da ne razmišljamo o takvim stvarima mi moramo kad potrošimo to iz rezervoara, moraš opet ići na pumpu i upitno je hoće li ga biti ili ga neće biti", dodaje Durdov.

Strah od nestašice goriva

Poljoprivrednici smatraju da ograničavanje količine goriva koja se može kupiti dodatno potiče strah da bi ga moglo ponestati.

"Naravno da ljudi i o tome diskutiraju jer je veliki strah od nestašice, mi bez goriva smo zablokirani, ne možemo ništa ni raditi niti dalje funkcionirati", kaže Erić.

"Mi se trudimo što manje da nas košta, da imamo što manje nekih operacija, ali evo, neke stvari ne možemo zaobići", ističe Bagarić.

Dok cijena goriva nastavlja rasti, poljoprivrednici upozoravaju da je proizvodnja sve manje isplativa. "Znači bit će to blizu euro i pedeset, jedna tona pšenice nam je 150 eura pa to kad staviš kalkulaciju, tu nema nikakvog posla", kaže Erić.

"Kažu da je tržišna utakmica, i jeste, samo zavisi kako za koga, na burzama cijena ratarskih kultura raste, kod nas ostaje jedna te ista, žalosno, ali istinito", poručuje Durdov.

"Kud je minus, sada će biti još i veći, a eto, mislim treba puno hrabrosti sada i dobrih odluka", zaključuje Bagarić.

Poljoprivrednici upozoravaju da sve što se trenutačno događa ne sluti na dobro. U jeku najvažnijeg dijela poljoprivredne sezone suočavaju se s višim cijenama goriva, ograničenom kupnjom i neizvjesnom opskrbom, a na pitanje kako dalje – odgovora zasad nemaju.