Partnerica Rubena Van Guchta pokazala što ju je dočekalo kod kuće: 'E to je pravi povratak'

Belgijska spisateljica i influencerica Charlotte Van Looy (32) na Instagramu je podijelila trenutak s kojim će se mnogi lako poistovjetiti. Nakon povratka kući priznala je da ju je dočekao dugačak popis obaveza, no umjesto da se odmah baci na posao, odlučila je učiniti nešto sasvim drugo.

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Uz selfie iz kreveta napisala je: "Deseci praktičnih i kućanskih poslova čekaju me i samo vrebaju da ih obavim. E to je pravi povratak kući. Umjesto toga, odlučila sam malo odspavati poslijepodne. Pozdrav!" Njezina iskrena objava brzo je privukla pažnju pratitelja, a mnogi su se u komentarima pronašli u njezinoj situaciji.

Podsjetimo, Charlotte Van Looy partnerica je belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta (39), čije je ime u Hrvatskoj postalo poznato zbog braka s Blankom Vlašić. Ruben i Blanka vjenčali su se 2022. godine, iste godine dobili su sina Monda, no početkom ove godine belgijski je novinar potvrdio da su se razveli.

Nedugo nakon što je belgijski novinar potvrdio razvod od Blanke Vlašić, Charlotte je otkrila da su ona i Ruben zajedno još od 2019. godine. Ta je informacija izazvala brojne reakcije u javnosti jer se vremenski preklapa s razdobljem prije njegova braka s proslavljenom hrvatskom atletičarkom. Par je u međuvremenu objavio da očekuje prvo zajedničko dijete, djevojčicu, a Charlotte na društvenim mrežama redovito dijeli trudničke trenutke i pripreme za dolazak prinove.

Ruben je dodatno šokirao javnost kada je otvoreno progovorio o svom nekonvencionalnom ljubavnom životu. Gostujući u nizozemskoj emisiji "Vandaag Inside" priznao je da ne vjeruje u monogamiju te da, osim Charlotte, održava vezu i s drugim partnericama. Kako bi potvrdio svoje riječi, u emisiju je doveo i jednu od njih, 20-godišnju manekenku i bivšu misicu Valentine Besard. Na pitanje voditelja ima li "raspored" kako bi uspio uskladiti vrijeme sa svim partnericama, odgovorio je da, uz posao i privatne obveze, mora paziti tko je kada dostupan. Otkrio je i da sve žene u njegovu životu znaju jedna za drugu te da među njima nema tajni. Njegove izjave izazvale su brojne reakcije u Belgiji, ali i u Hrvatskoj.

Priča je dobila novi zaplet kada je Valentine Besard odlučila javno progovoriti o njihovom odnosu. Mlada manekenka, koju se često viđa u Rubenovu društvu, poručila je da se više ne želi skrivati od očiju javnosti. "Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno – tome je kraj", rekla je. Dodala je i kako smatra da danas "nitko nije više njegova djevojka od nje" te da njih dvoje teže monogamnoj vezi. Priznala je i da ju je vijest kako Ruben s Charlotte očekuje dijete potpuno iznenadila. "Iako joj iskreno želim sve najbolje, to je bilo teško. I za mene i za Rubena", rekla je Besard, istaknuvši da unatoč svemu ostaje u vezi s belgijskim novinarom i da zajedno planiraju budućnost.

Charlotte je nedavno pokazala da se ne ustručava našaliti na račun njihova nekonvencionalnog odnosa. Na Instagramu je objavila zajedničku fotografiju s Rubenom te napisala: "Još samo tri mjeseca nas dvoje (i ostatak harema): 6,5 godina, selidba, tri psa, jedna djevojčica i bezbroj izazova kasnije. Kakva je to vožnja bila, ljudi. Još uvijek je sve u redu ovdje, žao mi je." Spominjanjem "harema" još je jednom dala do znanja da je potpuno svjesna Rubenovih paralelnih veza te da joj njihov neobičan odnos očito ne predstavlja problem.