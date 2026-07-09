Bivši muž Blanke Vlašić potvrdio razvod i šokirao: 'Imam raspored za sve svoje žene'

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39) konačno je prekinuo višemjesečna nagađanja i javno potvrdio da više nije u braku s proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić (42). U televizijskom gostovanju koje je privuklo veliku pažnju, ne samo da je potvrdio kraj braka, već je i bez zadrške progovorio o svom nemonogamnom načinu života, otkrivši da ima više partnerica i vrlo specifičan "raspored" viđanja.

'Imam raspored za svoje žene'

Gostujući u nizozemskoj emisiji "Vandaag Inside", Van Gucht je na izravno pitanje voditelja odgovorio bez oklijevanja. "Da budemo jasni: trenutačno nisam u braku", rekao je i time prvi put osobno stao na kraj glasinama. Na pitanja voditelja "ima li raspored" i "dobiva li svaka žena svoj dan", belgijski novinar je iskreno objasnio svoj pristup. "Imaš posao, imaš stvari koje moraš obaviti u privatnom životu, a uz to moraš malo vidjeti tko je kada dostupan", izjavio je. Da bi potkrijepio svoje riječi, u emisiju je sa sobom poveo i jednu od svojih partnerica, dvadesetogodišnju manekenku i bivšu misicu Valentine Besard. Njegova otvorenost išla je i dalje, pa je na pitanje imaju li njegove djevojke slobodu viđati i druge muškarce, odgovorio: "U svakom slučaju, to je dopušteno". Ovo je u skladu s njegovim ranijim izjavama u kojima je isticao kako ne vjeruje u monogamiju, a mediji su ga povezivali i sa spisateljicom Charlotte van Looy (32), s kojom navodno očekuje dijete.

Foto: Emile Windal/Zuma Press/Profimedia

Kraj braka s hrvatskom sportskom ikonom

Vijest o razvodu dolazi nakon višemjesečnih šuškanja koja su počela još u veljači ove godine, iako je par službeno razveden od kraja prošle godine. Ruben Van Gucht i Blanka Vlašić vjenčali su se u tajnosti u svibnju 2022. godine, a iste godine u studenom dobili su sina Monda. Njihov je odnos od početka bio pod povećalom javnosti, pogotovo nakon što je Van Gucht u jednom intervjuu otkrio da su bili u otvorenom braku.

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Prema medijskim napisima s početka godine, Blanka je navodno za suprugovu nevjeru saznala još dok je bila trudna. Dok on nastavlja otvoreno govoriti o svom privatnom životu i nekonvencionalnim vezama, jedna od najvećih hrvatskih sportašica i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis, koja se od aktivne karijere oprostila 2021. godine, odlučila se za potpunu šutnju. Blanka Vlašić do sada nije javno komentirala izjave svog bivšeg supruga, čuvajući svoju privatnost daleko od medija.