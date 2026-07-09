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Bivši muž Blanke Vlašić potvrdio razvod i šokirao: 'Imam raspored za sve svoje žene'

Bivši muž Blanke Vlašić potvrdio razvod i šokirao: 'Imam raspored za sve svoje žene'
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Foto: Content Curation/Sipa USA/Profimedia

Belgijski novinar otvoreno je progovorio o krahu braka s našom proslavljenom sportašicom, ali i o novim detaljima iz privatnog života

9.7.2026.
20:43
Maja Jakirčević
Content Curation/Sipa USA/Profimedia
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Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (39) konačno je prekinuo višemjesečna nagađanja i javno potvrdio da više nije u braku s proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić (42). U televizijskom gostovanju koje je privuklo veliku pažnju, ne samo da je potvrdio kraj braka, već je i bez zadrške progovorio o svom nemonogamnom načinu života, otkrivši da ima više partnerica i vrlo specifičan "raspored" viđanja.

'Imam raspored za svoje žene'

Gostujući u nizozemskoj emisiji "Vandaag Inside", Van Gucht je na izravno pitanje voditelja odgovorio bez oklijevanja. "Da budemo jasni: trenutačno nisam u braku", rekao je i time prvi put osobno stao na kraj glasinama. Na pitanja voditelja "ima li raspored" i "dobiva li svaka žena svoj dan", belgijski novinar je iskreno objasnio svoj pristup. "Imaš posao, imaš stvari koje moraš obaviti u privatnom životu, a uz to moraš malo vidjeti tko je kada dostupan", izjavio je. Da bi potkrijepio svoje riječi, u emisiju je sa sobom poveo i jednu od svojih partnerica, dvadesetogodišnju manekenku i bivšu misicu Valentine Besard. Njegova otvorenost išla je i dalje, pa je na pitanje imaju li njegove djevojke slobodu viđati i druge muškarce, odgovorio: "U svakom slučaju, to je dopušteno". Ovo je u skladu s njegovim ranijim izjavama u kojima je isticao kako ne vjeruje u monogamiju, a mediji su ga povezivali i sa spisateljicom Charlotte van Looy (32), s kojom navodno očekuje dijete.

 

Bivši muž Blanke Vlašić potvrdio razvod i šokirao: 'Imam raspored za sve svoje žene'
Foto: Emile Windal/Zuma Press/Profimedia

Kraj braka s hrvatskom sportskom ikonom

Vijest o razvodu dolazi nakon višemjesečnih šuškanja koja su počela još u veljači ove godine, iako je par službeno razveden od kraja prošle godine. Ruben Van Gucht i Blanka Vlašić vjenčali su se u tajnosti u svibnju 2022. godine, a iste godine u studenom dobili su sina Monda. Njihov je odnos od početka bio pod povećalom javnosti, pogotovo nakon što je Van Gucht u jednom intervjuu otkrio da su bili u otvorenom braku.

 

Bivši muž Blanke Vlašić potvrdio razvod i šokirao: 'Imam raspored za sve svoje žene'
Foto:

 

Prema medijskim napisima s početka godine, Blanka je navodno za suprugovu nevjeru saznala još dok je bila trudna. Dok on nastavlja otvoreno govoriti o svom privatnom životu i nekonvencionalnim vezama, jedna od najvećih hrvatskih sportašica i dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis, koja se od aktivne karijere oprostila 2021. godine, odlučila se za potpunu šutnju. Blanka Vlašić do sada nije javno komentirala izjave svog bivšeg supruga, čuvajući svoju privatnost daleko od medija.

 

Ruben Van GuchtBlanka VlašićRastava Braka
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