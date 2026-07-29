Optužnica protiv bivšeg šefa HC-a i ekipe: 'Besplatni' radovi na kući, večere, avionske karte...

USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana i jedne tvrtke zbog sumnje na primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti.

Riječ je o slučaju protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora Sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darija Babića. Optužnicom je obuhvaćena i Ščukančeva tvrtka Chemosignal.

Radovi na kući za pogodovanje tvrtki

USKOK Ščukanca tereti da je od 2023. do lipnja 2025. od tadašnjeg direktora Sektora za promet u HAC-u tražio da pogoduje njegovoj tvrtki, koja je poslovala s Hrvatskim autocestama.

Zauzvrat mu je navodno ponudio financiranje radova i opremanja kuće. Od siječnja do studenoga 2024. na teret tvrtke plaćeni su radovi u vrijednosti od najmanje 21.900 eura.

Kada je ponuda zajednice ponuditelja u kojoj je sudjelovala ta tvrtka zbog tehničke pogreške morala biti odbijena, direktor u HAC-u navodno je od odabrane tvrtke zatražio da je angažira kao podizvođača.

Večere, hotel i avionske karte

Drugi dio optužnice odnosi se na navodno pogodovanje u Hrvatskim cestama. Ščukanec je, prema tvrdnjama USKOK-a, od tadašnjeg predsjednika Uprave tražio da pogoduje njegovoj tvrtki i povezanim osobama, a zauzvrat mu je ponudio podmirivanje privatnih troškova.

Fakultet prometnih znanosti tako je navodno platio račune za ugostiteljske usluge u iznosu od 3911,90 eura, iako se nisu odnosili na potrebe Fakulteta.

Na teret optužene tvrtke plaćen je i boravak u rovinjskom hotelu vrijedan 997,90 eura te avionske karte za bliske osobe, ukupne vrijednosti 2424,26 eura.

Obećao platiti dio automobila

USKOK tvrdi i da je Ščukanec dogovorio prodaju automobila rođaku tadašnjeg šefa Hrvatskih cesta uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio cijene od 40.899,79 eura.

Zauzvrat je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta navodno poduzeo korake kako bi se nabavio sustav za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, nakon čega bi poslovi bili dodijeljeni osobama i tvrtkama povezanima sa Ščukancem.

Nabava je uvrštena u plan i postupak je pokrenut, ali je nakon ostavke predsjednika Uprave obustavljen.

Optužnica USKOK-a

Donosimo cijelo priopćenje USKOK-a:

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana (1970., 1957., 1964., 1979.) i jedne pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita, davanja mita, trgovanja utjecajem te zlouporabe položaja i ovlasti.

Opužnicom se II. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od 2023. do lipnja 2025. godine u Zagrebu kao vlasnik V. okr. trgovačkog društva (dalje u tekstu: TD) koje s Hrvatskim autocestama (dalje u tekstu: HAC) ima uspostavljenu poslovnu suradnju u okviru koje obavlja radove kojih je naručitelj HAC, pri čemu HAC ima i zaključen Okvirni sporazum sa Zajednicom ponuditelja koja uključuje i V. okr. TD, od I. okr. - direktora Sektora za promet u HAC-u, tražio da u obavljanju svojih poslova te korištenjem autoriteta koji uživa na temelju svojih ovlasti i rukovodeće uloge u HAC-u, pogoduje V. okr. TD-u. Zauzvrat mu je ponudio financiranje radova i opremanja kuće, što je I. okr. prihvatio. Tako je II. okr., u dogovoru s I. okr., od siječnja do studenoga 2024. godine za poslove koje su u kući I. okr. obavili djelatnici dvaju obrta u vrijednosti najmanje 21.900,00 eura odobrio plaćanje na teret V. okr. TD-a.

Zauzvrat je I. okr, nakon što je u postupku javne nabave ponuda Zajednice ponuditelja, iako je bila najpovoljnija zbog tehničke pogreške morala biti odbijena zbog čega je za sklapanje pojedinačnog ugovora odabrano drugo trgovačko društvo, zatražio od direktora tog društva da na poslovima koje navedeno društvo obavlja za HAC kao podizvođača angažira V. okr. TD.

Također se II. okr. stavlja na teret da je, od 1. veljače do 21. kolovoza 2024. u Zagrebu, kao vlasnik V. okr. TD-a te bivši predstojnik Zavoda za prometnu signalizaciju pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu (dalje u tekstu: FPZ) i počasni profesor na FPZ, od III. okr. - predsjednika Uprave Hrvatskih cesta (dalje u tekstu: HC), tražio da u obavljanju svojih poslova pogoduje V. okr. TD-u i s njim povezanim pravnim osobama. Zauzvrat mu je ponudio snositi troškove privatnih potreba III. okr. i njemu bliskih osoba, što je III. okr. prihvatio. Tako je II. okr., u dogovoru s III. okr., tijekom travnja i svibnja 2024. godine korištenjem autoriteta tražio od IV. okr., predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju na FPZ, da se troškovi ugostiteljskih usluga koje su koristili III. okr. i s njim povezane osobe u jednom restoranu u ukupnom iznosu od 3.911,90 eura podmire od strane FPZ-a, nakon čega je IV. okr. odobrio plaćanje navedenog iznosa od strane FPZ-a znajući da se ovi troškovi ne odnose na usluge korištene za potrebe FPZ-a koji je na taj način oštećen za navedeni iznos. Nadalje je III. okr. tijekom svibnja 2024. godine, na teret V. okr. TD-a podmirio troškove smještaja III. okr. u jednom hotelu u Rovinju u iznosu od 997,90 eura. Jednako tako je tijekom lipnja i srpnja 2024. godine osigurao zrakoplovne karte bez naplate za osobe bliske III. okr. ukupne vrijednosti 2.424,26 eura. Osim toga je, tijekom srpnja 2024. godine, dogovorio kupoprodaju osobnog automobila rođaku III. okr. uz obročnu otplatu te obećao podmiriti dio kupoprodajne cijene od 40.899,79 eura.

Sukladno prethodnom dogovoru između II. i III. okr., III. okr. je poduzeo radnje s ciljem da HAC nabavi jedan sustav vezan za mjerenje mehaničke otpornosti i stabilnosti kolnika, a da se potom poslovi na navedenom sustavu osiguraju fizičkim i pravnim osobama povezanim s II. okr. i V. okr. TD-om. Zatim je Uprava HC-a, pod predsjedanjem III. okr., odobrila uvrštavanje spomenutog sustava u Plan nabave, nakon čega je pokrenut postupak javne nabave. Međutim, nakon što je III. okr. podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave odlukom uprave je ta nabava obustavljena.