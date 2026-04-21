Sukob ispred sudnice u Zagrebu: 'Da sam u tom trenutku imao pištolj, ubio bih ga'

Burno ročište održano je na Županijskom sudu u Zagrebu u slučaju ubojstva Antonija D. (36), koji je ubijen u srpnju 2024. u krugu tvornice TPK na Žitnjaku. Tijekom svjedočenja njegova brata Dejana D. došlo je do žestokog sukoba na hodniku između svjedoka i optuženog zaštitara Siniše P., koji se brani sa slobode i ne priznaje krivnju, piše Jutarnji list.

Optuženi je Dejana D. optužio da ne govori istinu te mu poručio da bi mu brat bio živ da je na vrijeme pozvao hitnu pomoć. Situacija je dodatno eskalirala kada su svjedoci ustvrdili da im je optuženi prijetio, zbog čega su zatražili zaštitu suda, a jedan od njih i odgodu svjedočenja.

Prema zapisniku, Dejan D. naveo je da mu je optuženik na hodniku rekao da se raspitivao o njemu i da traži pištolj od nekih "Cigana", no da ništa od toga nije istina. "Ja da sam u tom trenutku imao pištolj, ja bih ga ubio. Sada bih ja bio u zatvoru, a on bi bio kao i moj brat", rekao je Dejan D.

U svom iskazu Dejan D. priznao je da hitnu pomoć nije nazvao odmah nakon ranjavanja brata, već nekoliko minuta kasnije. Ispričao je kako je pokušavao pomoći ranjenom Antoniju, kojeg je odvukao sa mjesta događaja i održavao pri svijesti, ali danas žali zbog svojih odluka. "Žao mi je što ga nisam odmah ostavio i zvao hitnu. Možda bi još bio živ", rekao je kroz emocije.

Zaštitar pucao na braću

Obrana je tijekom ispitivanja pokušala dovesti u pitanje njegov iskaz, posebno oko događaja neposredno prije pucnjave i prisutnosti drugih osoba na mjestu događaja. Optuženi je svjedoka otvoreno prozvao za laž, tvrdeći da se alarm nije mogao aktivirati kako je opisano.

Prema optužnici, zaštitar je 21. srpnja 2024. pucao na braću koja su pokušala ukrasti kante boje, pri čemu je Antonijo pogođen u leđa dok su bježali. Tužiteljstvo tvrdi da je pucao izravno prema njima, dok obrana navodi da je pucao u zrak.

Suđenje se nastavlja, a zbog napete atmosfere i međusobnih optužbi već sada je jasno da će proces biti dug i složen.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su svjedočenja zbog kojih Srđan Mlađan opet sjedi na optuženičkoj klupi